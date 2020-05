Kazahstānā Covid-19 kapsētā vairāk kapu nekā oficiāli reģionā mirušo

Īpaši izveidotā Covid-19 upuru kapsētā pie Kazahstānas dienvidrietumu pilsētas Almati apglabāti daudz vairāk cilvēku, nekā oficiālajā šī reģiona statistikā ir no slimības mirušo, vēsta "Radio Brīvā Eiropa" (RFE/RL) kazahu dienests.

Medija korespondenti 25. maijā nofilmēja, kā tikai Covid-19 upuriem veidotajā kapsētā darbinieki aizsargtērpos apglabā divu cilvēku ķermeņus. Kapsētā žurnālisti saskaitīja 32 svaigas kapu kopiņas.

Kapsēta veidota slimības upuriem no Almati un to ieskaujošā reģiona. Taču uz to brīdi saskaņa ar amatpersonu oficiāli sniegto informāciju pilsētā bija tikai 10 Covid-19 upuri, bet pieguļošajā teritorijā – neviena.

Kapsētā bez diviem jaunveidotajiem žurnālisti saskaitīja 13 musulmaņu un 17 kristiešu apbedījumus, ko atdala zemes ceļš. Kapi marķēti ar vienkāršiem koka krustiem vai stabiem ar islāma pusmēnesi. Uzraksti uz tiem liecina, ka cilvēki miruši aprīlī un maijā, bet vairums apglabāto bijuši vecāki par 60 gadiem.

21. maijā vietējā TV kanālā pilsētas amatpersonas skaidroja, ka šī ir speciāli Covid-19 upuriem veidota kapsēta.

Kazahstānas Veselības ministrijā uz RFE/RL jautājumu, kāpēc kapsētā ir vairāk apbedījumu nekā oficiāli reģionā mirušo, atbildēja, ka ministrija nav devusi rīkojumu veidot šādas kapsētas – šis jautājums esot vietējo pašvaldību pašu atbildība.

Savukārt Almati galvenais sanitārais ārsts Žandarbeks Bekšins tiešraides prese konferencē uz šo pašu jautājumu neatbildēja.

Saskaņā ar oficiālo statistiku uz 25. maiju Kazahstānā atklāti 8531 Covid-19 gadījumi un no slimības visā valstī miruši 35 cilvēki.