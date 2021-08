Kazahstānā sprādzienā munīcijas noliktavā ievainoti 60 cilvēki

Ceturtdien Kazahstānā sprādzienā munīcijas noliktavā ievainojumus guvuši 60 cilvēki, varasiestādēm liekot evakuēt tuvējos ciemus.

Sprādziens noticis Aizsardzības ministrijas munīcijas noliktavā dienvidu Džambilas reģionā, pavēstīja vietējā valdība.

Slimnīcā Tarazas pilsētā ar dažādiem ievainojumiem nogādāti 60 cilvēki, ieskaitot 11 militārpersonas.

Evakuēti iedzīvotāji no četriem ciemiem, no kuriem viens ar 250 iedzīvotājiem atrodas nepilna kilometra attālumā no sprādziena vietas.

Aizsardzības ministrija paziņoja, ka ugunsgrēks vienā no noliktavām Džambilā "izraisījis neidentificētu objektu eksploziju".