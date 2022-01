Kazahstānas prezidents pieņem valdības atkāpšanos; aizturēti vairāk nekā 200 protestētāju

Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs ir pieņēmis valdības atkāpšanos valstī notiekošo protestu laikā.

Tokajevs trešdien parakstīja attiecīgu dekrētu, kas publicēts prezidenta interneta vietnē un stājas spēkā parakstīšanas dienā.

Dekrētā teikts, ka prezidents saskaņā ar Konstitūcijas 70.pantu nolēmis pieņemt valdības atkāpšanos un uz laiku uzticēt premjerministra pienākumus Alihanam Smailovam, kurš bija pirmais vicepremjers demisionējušajā valdībā.

Saskaņā ar dekrētu valdības locekļi turpinās pildīt savus pienākumus līdz jauna ministru kabineta apstiprināšanai.

Jau vēstīts, ka Manghistau apgabala Žanaozenas pilsētā svētdien sākās mītiņi pret sašķidrinātās gāzes cenu celšanos. Tie izvērtās par masu protestiem visā valstī, un protestos sāka izskanēt arī politiskas prasības, tostarp par tautas labklājības līmeņa celšanu un valdības atkāpšanos.

Protesti otrdienas vakarā pārauga sadursmēs ar policiju, un varas iestādes sāka bloķēt interneta sakarus. Trešdienas rītā prezidenta interneta vietnē tika publicēti viņa dekrēti par ārkārtējā stāvokļa ieviešanu Almati pilsētā un Manghistau apgabalā, kas būs spēkā no 5. līdz 19.janvārim.

Kazahstānas drošības struktūrām naktī uz trešdienu vairākos valsts reģionos izklīdinot masu protestu dalībniekus, aizturēti vairāk nekā 200 cilvēku, pavēstīja Iekšlietu ministrija.

Nekārtību gaitā cietuši 95 iekšlietu struktūru darbinieki, teikts paziņojumā.

Policijas pārstāvji Aktobē, valsts rietumu apgabala centra pilsētā, apliecinājuši, ka ir "ar tautu", trešdien vēsta portāls "Orda.kz".

"Policisti Aktobē paziņoja, ka viņi ir ar tautu un necels roku pret tautu," ziņo portāls.

"Aktobē pie administrācijas ēkas ir 100 protestētāju. Viņi dedzina ugunskurus, lai sasildītos. Mītiņa dalībnieki kopš vakardienas prasa, lai pie viņiem iznāk apgabala administrācijas vadītājs," vēsta "Orda.kz".

Manghistavas apgabala centrā Aktau, arī valsts rietumos, centrālajā laukumā ir tūkstošiem cilvēku. Pamatā tur sapulcējušies vairāku uzņēmumu strādnieki.

"Cilvēki uzvedas mierīgi, bez kautiņiem. Bet šodien cilvēki ir emocionālāki nekā vakar," vēsta mediju korespondenti.

Naktī uz trešdienu mītiņi notikuši arī valsts lielākajā pilsētā Almati, bet Manghistavas apgabalā protestos iesaistījušies tūkstoši.

Oficiālas informācijas par to, cik daudz cilvēku bijis protestos Almati, Žanaozenā un Almati, nav. Dažādi avoti min atšķirīgus skaitļus no tūkstoša līdz 10 000 vienā pilsētā.

Trešdienas rītā saņemta informācija, ka protesti Almati turpinās. Ap plkst.8 tirgus "Altin Orda" rajonā bijuši 200 demonstrantu. Policijas specvienības pret viņiem lietā lika asaru gāzi un trokšņa granātas.

Almati sabiedrības veselības pārvalde ziņo, ka pilsētas slimnīcās pēc medicīniskās palīdzības vērsušies 190 cilvēki.

2.janvārī Kazahstānas rietumos sākās protesti pret gāzes cenu kāpumu, un to to dalībnieki arī pieprasīja, lai no politikas aiziet bijušais Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbajevs.

Kad protesti sāka pārņemt arī citus reģionus, policija pilsētās pastiprināja drošības pasākumus, aktīvisti un mediju pārstāvji tikai aizturēti biežāk.

Vairākos reģionos izsludināts ārkārtas stāvoklis un komandantstunda.