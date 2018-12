Kevinam Speisijam jāstājas tiesas priekšā lietā par seksuālu uzmākšanos

Amerikāņu kinoaktierim un "Oskara" balvas laureātam Kevinam Speisijam būs jāstājas tiesas priekšā lietā par seksuālu uzmākšanos kādam 18 gadus vecam jaunietim, pirmdien pavēstīja prokuratūra. Lietas izskatīšana notiks 7.janvārī Masačūsetsas štatā Nantaketas tiesā.

Speisijs apsūdzēts nepiedienīgā uzbrukumā un fiziskā aizskaršanā saistībā ar atgadījumu, kas atbilstoši prasības iesniedzēja liecībām esot 2016.gada jūlijā noticis restorānā Nantaketas salā.

Preses konferencē 2017.gada novembrī bijusī televīzijas raidījumu vadītāja Hetere Anrū apgalvoja, ka Speisijs esot vainojams seksuālā uzbrukumā viņas dēlam. Speisijs jaunietim, kurš tobrīd bijis 18 gadus vecs, restorānā esot pircis alkoholiskos dzērienus. Likumā noteiktais vecuma slieksnis, no kāda Masačūsetsā drīkst lietot alkoholu, ir 21 gads.

Kā apgalvoja Anrū, Speisijs restorānā esot iebāzis roku dēlam biksēs un aizskāris viņa ģenitālijas. Dēls restorānu pametis, kad Speisijs bija devies uz labierīcībām.

Kā skaidroja Anrū, dēls par notikušo nav uzreiz ziņojis tiesībsargājošajām iestādēm, jo viņam bijis kauns.

Speisijs pirmdien savā kanālā tīmekļa vietnē "YouTube" publicējis video, kurā viņš, atdarinot seriāla "House of Cards" ("Kāršu namiņš") paša spēlētā varoņa Frenka Andervuda tēlu, izsakās, kā noprotams, par šīm apsūdzībām.

"Es pavisam noteikti nemaksāšu par to, ko es neesmu darījis," video sacīja Speisijs. "Jūs neticēsiet visbriesmīgākajam bez pierādījumiem. Jūs nesteigsieties ar slēdzieniem bez faktiem."

Speisijs ir viena no pirmajām lielajām Holivudas zvaigznēm, pret kuru tika celtas apsūdzības jau #MeToo sāgas sākumos, ko aizsāka apsūdzības pret ietekmīgo Holivudas producentu Hārviju Vainstainu.

Speisijs zaudēja lomu seriālā "House of Cards", kur viņš piecas sezonas bija atveidojis galveno varoni. Jau pabeigtajā filmā "All the Money in the World" visas epizodes ar Speisiju tika filmētas par jaunu, Speisija varoni atveidojot Kristoferam Plameram. Citi projekti tika apturēti.