Kijeva gatavojas pilsētas aizsardzībai. Teksta tiešraide

Ukraina jau ilgāk par diennakti cīnās pret Krievijas karaspēku, kas ceturtdien ap 5.00 rītā sāka pilna mēroga iebrukumu ar raķešu un artilērijas apšaudēm, aviācijas uzlidojumiem, sauszemes operāciju un desanta vienībām.

Video: Kijevā uz mājām nokritusi notriekta Krievijas lidmašīna.

Krievijas uzbrukuma mērogs, apšaudēm pakļaujot objektus visas Ukrainas teritorijā un galvaspilsētā Kijevā, ir šokējis pasauli. Iepriekš tik masīvas militārās operācijas ar robežu pārvilkšanu Eiropa pēdējo reizi pieredzējusi tikai Otrajā pasaules karā. Rietumi reaģē ar sankcijām pret Krieviju, bet Ukrainā turpinās cīņa, kurā ir kritušie abās pusēs un iebrucēji ir ieguvuši kontroli pār daļu teritorijas, tostarp Černobiļas AES.



Turpinām sekot aktuālajam:

Krievijas iebrukums Ukrainā (otrā diena)

Vladimirs Putins nupat visos Krievijas kanālos un ziņu aģentūrās pārraidītā runā paziņoja, ka "nacistiskā hunta", tā dēvēdams Ukrainas Bruņotos spēkus, kā teroristi tagad slēpjas dzīvojamajos rajonos. Saprotams, ka viņš ar to skaidro jau drīzumā gaidāmu masīvu Krievijas Bruņoto spēku uzbrukumu pilsētu dzīvojamajiem rajoniem, izskanējis, ka Harkivā izziņota trauksme, jo no Krievijas lidojot bumbvedēji.

Lietuvas basketbola kluba Kauņas "Žalgiris" ģenerālmenedžera Paula Motiejūna ieteikums boikotēt spēles pret Krievijas klubiem nav guvis atsaucību no nevienas citas ULEB Eirolīgas komandas, kā arī var sagādāt Lietuvas vienībai diskvalifikāciju. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/zalgiris-klubam-rosinata-krievijas-boikota-del-draud-eiroligas-diskvalifikacija.d?id=54098646

ASV aizsardzības nozares amatpersona paziņojusi, ka krities Krievijas spēku kustības ātrums invāzijā Ukrainā, raksta BBC. Amatpersona aģentūrai "Reuters" norādījusi, ka Krievijas uzbrukumi ir skāruši atsevišķus dzīvojamos rajonus, taču okupantiem neesot izdevies ieņemt nevienu centrālo dzīvojamo rajonu Iepriekš Lielbritānijas Aizsardzības ministrija informēja, ka lielākā daļa Krievijas spēku, kas virzās uz Ukrainas galvaspilsētu Kijevu, atrodas vairāk nekā 50 km attālumā no pilsētas centra.

Iepriekš pa dienu Kijevā likvidēto Krievijas diversantu pārtveršanas brīdis.

Lielākā daļa Krievijas spēku, kas virzās uz Ukrainas galvaspilsētu Kijevu, atrodas vairāk nekā 50 km attālumā no pilsētas centra, paziņojusi Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija.

Krievija piektdien panākusi "ierobežotu progresu" uzbrukumā Ukrainai, liecina jaunākie britu aizsardzības izlūkošanas dati. "Kaujas turpinās svarīgos punktos. Krievija šodien ir panākusi ierobežotu progresu, un Ukraina saglabā kontroli pār galvenajām pilsētām," piektdien tviterī paziņoja Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1497206130820407299

Kremlis apgalvo, ka Krievija esot gatava sarunām ar Ukrainas pārstāvjiem Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, savukārt Ukrainas puse vēloties šīs sarunas aizvadīt Varšavā. (Sky News)

Vācija uzņems visus cilvēkus, kas bēgs no Ukrainas, paziņojusi ārlietu ministre Annalēna Bērboka. Berlīne bēgļu uzņemšanu koordinēšot ar Poliju un Kanādu, vēsta “Sky News”.

Ukrainas komiķis un televīzijas raidījumu vadītājs Sergejs Pritula vēršas pie Krievijas zvaigznēm, ar kurām līdz šim daudz sastrādājies un aicina viņus iestāties par Ukrainu vai apklust. "Tagad tā ir sanācis, ka jūsu valsts nogalina mūsu pilsoņus. Un tagad ir laiks izvilkt mēli no pa***s un sākt kaut ko darīt! ja jūs savos feisbukos rakstīsies tikai to, ka jums ir kauns un sāp, no tā nekas nemainīsies. Savu kaunu un sāpes paturiet pie sevis, ir vajadzīga jūsu rīcība," saka Pritula. Viņš uzsver, ka uz klusējošo Krievijas zvaigžņu rokām būs ne tikai ukraiņu, "bet arī jūsu krievu zēnu asinis, kurus mēs tagad nogalinām Ukrainā". "Bloķējiet armijas daļas, izejiet uz ielas, vediet līdzi savus sekotājus, jo jūs taču esat zvaigznes vai viedokļa līderi! Vai aizverieties..." https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1497179419215077376 Redzams, ka viņam aiz muguras uz galda tiek likti un kārtoti ieroči, iezīmējot, ka arī pats Pritula kopā ar kolēģiem gatavojas aizsargāt Ukrainu.

Hersonā iebrucēji pārrāvuši Ukrainas spēku aizsardzību, TV tiešraidē ziņo “Currenttime”. Zaudēta kontrole pār tiltu, informē apgabala administrācija.

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņojis, ka ir runājis ar ASV valsts sekretāru Entoniju Blinkenu. Sarunas laikā Kuleba sacīja, ka apspriedis ar Blinkenu turpmāko aizsardzības ieroču piegādi Ukrainai. Viņš piebilda, ka abi runāja arī par visas ASV ietekmes izmantošanu pret dažām svārstīgām Eiropas valstīm, lai aizliegtu Krievijai būt par daļu no starptautiskās SWIFT sistēmas. (Sky News)

Čerņigovā deg Ukrainas drošības dienesta ēka.

Ukrainas Prezidenta biroja pārstāvis Aleksejs Aresrtovičs raksta savā “Facebook” lapā, ka Krievija ir iztērējusi visus spēkus, kas šodien bija paredzēti uzbrukumam Kijevas virzienā un rezerves viņiem tam vairs neesot. Tāpat izsīkstot raķešu “Kalibr” rezerves – izšautas jau 160 – un sagaidāms, ka raķešu triecieni kļūs retāki.

Francija nodrošinās Ukrainai aizsardzības aprīkojumu, paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons. Makrons rakstīja, ka Francija sniegs Ukrainai "papildu budžeta palīdzību 300 miljonu eiro apmērā" un "sniegs tai nepieciešamos aizsardzības materiālus". (CNN)

Putins, kurš savās runās murgaini runā par Ukrainas “denacifikāciju” un “genocīdu” pats, iebrūkot Ukrainā, uzvedas kā nacists, uzskata Eiropas Savienības (ES) Eiropas Komisijas Ārējās darbības dienesta runasvīrs Peters Stano.

Harkivā skan gaisa trauksme, uz pilsētu lido bumbvedēji, ziņo pilsētas Civilās aizsardzības departaments.

Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maljara atklājusi datus par pretinieka zaudējumiem. Pusotru dienu kopš Krievijas iebrukuma sākuma okupanti, saskaņā ar viņas teikto, zaudējuši līdz 80 tanku, 516 dažāda veida bruņumašīnas, 10 lidmašīnas, septiņus helikopterus un 2800 karavīrus. “Pretinieka zaudējumi ir tūkstošos. Stāsts par “paņemt Kijevu divās stundās” ir beidzies,” teic Maljara.

Ukraina kopš vakardienas iznīcinājusi 80 Krievijas tankus un 516 bruņutehnikas kaujas mašīnas, paziņojis Ukrainas aizsardzības ministra vietnieks. Valsts arī apgalvojusi, ka kopš Krievijas uzbrukuma sākuma ir iznīcinājusi 10 lidmašīnas un septiņus helikopterus. (Sky News)

Tikmēr Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņojis: "Šīs dienas Krievijas uzbrukumi bērnudārzam un bērnu namam ir kara noziegumi un Romas statūtu pārkāpumi. Kopā ar Ģenerālprokuratūru apkopojam šo un citus faktus, kurus nekavējoties nosūtīsim Hāgai. Atbildība ir neizbēgama." https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1497186665156255754?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497186665156255754%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fchronicle%2Fnovaya-ugroza-iz-rossii-vse-glavnoe-ob-eskalatsii-voennoy-agressii-rf-protiv-ukrainy-live

Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir gatavs nosūtīt delegāciju uz Minsku sarunām ar Ukrainas pārstāvjiem, paziņojis Kremlis. (Sky News)

Turcija nevar apturēt karakuģu pārvietošanos caur tās jūras šaurumiem, kas ved uz Melno jūru, kā to lūgusi Ukraina, sacīja Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušoglu. Ukraina vērsās pie Turcijas ar aicinājumu bloķēt Krievijas karakuģu došanos caur Dardaneļu un Bosfora šaurumiem. Čavašoglu sacīja, ka Turcijai ir ierobežotas iespējas to darīt. "Krievijai [Monrē konvencijā] bija iekļauta sava klauzula. 19., 20. un 21. pants nosaka, ka, ja kādas valsts kuģis, kas atrodas Melnajā jūrā, vēlas doties cauri šaurumam ar lūgumu atgriezties savā bāzē, tad tas tiek atļauts,” sacīja Čavušoglu. Monrē konvencija, kas parakstīta 1936. gadā, dod Turcijai kontroli pār to, kā kuģi var šķērsot šos divus šaurumus. (CNN)

Aģentūra AFP ziņo, atsaucoties uz diplomātiem, ziņo, ka Eiropas Savienība nolēmusi sankciju ietvaros iesaldēt Krievijas prezidenta Vladimira Putina un ārlietu ministra Sergeja Lavrova līdzekļus ārvalstīs.

Ukrainas militārās mašīnas iebrauc Kijevā, lai aizsargātu valsts galvaspilsētu pret Krievijas karaspēka uzbrukumu, paziņojusi Ukrainas Iekšlietu ministrija. Kijevas mērs Vitālijs Kļičko iepriekš sacīja, ka pilsēta ir "iegājusi aizsardzības fāzē". Valdība aicina Kijevas iedzīvotājus darīt visu iespējamo, lai pretotos Krievijas karaspēkam, tostarp gatavot Molotova kokteiļus un cīnīties ar ieročiem rokās. (BBC)

Iznīcinātas Krievijas “Grad” iekārtas pie Harkivas. https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1497192467178922013?ref_src=twsrc%5Etfw

Video. Kijeva pēc Krievijas raķešu triecieniem. Iedzīvotāja vāc stiklus un dzied Ukrainas himnu.

Lielbritānijas medijs "Sky News" publicējis fotogrāfijas ar Ukrainas karavīriem Harkivā, kuri gatavojas kaujām pret okupantu spēkiem. Reģionā pie pilsētas jau no rīta bijušas dzirdamas apšaudes.

Centienos saglabāt uzbrukuma tempu pretinieks atsevišķos virzienos sūta otros grupējumu ešelonus, ziņo Ģenerālštābs.

Situācija Kijevā kļūst nokaitēta. Pēdējās ziņas liecina, ka situācija galvaspilsētā ir saspringta. Ukrainas spēki ienāk pilsētā tās aizsardzībai, pilsētā esot dzirdami šāvieni un sprādzieni. Jau iepriekš pa dienu Ukrainas spēki cīnījās pret Krievijas diversantiem vienā no pilsētas rajoniem. Bažas rada Krievijas paziņojums par Hostomeļas lidostas ieņemšanu, kas nozīmētu iespēju ātri nosūtīt okupācijas spēkus pret Kijevu. Ukrainas varasiestādes paziņojušas, ka Kijevas apgabalā vien cilvēkiem ir izsniegti vairāk nekā 18 tūkstoši šaujamieroču. Iepriekš sociālajos tīklos bija video, kā no kravas automašīnām tiek izsniegtas triecienšautenes kādā no Kijevas rajoniem. Ukrainas dienesti lūdza šādus video nepubliskot, lai pretinieks nevar noteikt lokāciju.

Ukrainas spēki ieiet Kijevā, lai sāktu pilsētas aizsardzību, paziņojis iekšlietu ministra padomnieks Vadims Denisenko. Viņš arī lūdz nepublicēt foto un video ar Ukrainas spēku pārvietošanos. Pilsētā jau dzirdami šāvieni un sprādzieni.

Kijeva iegājusi aizsardzības fāzē, paziņojis pilsētas mērs Vitālijs Kļičko. Pilsētniekiem ieteikts neatstāt mājas. “Tagad pilsētā skan šāvieni un sprādzieni. Ukrainas karavīri neitralizē Krievijas diversantu grupas,” informē Kļičko.

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs norāda, ka Krievija ir gatava sarunām ar Ukrainu Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, vēsta oficiālā Krievijas ziņu aģentūra RIA Novosti.Taču viņš teica, ka tam vajadzētu būt par to, ka Ukraina pasludina "neitrālu statusu", kas ietvertu demilitarizāciju. Krievija visu laiku ir vēlējusies, lai Ukraina izslēdz iespēju jebkad pievienoties NATO. (BBC)

Krievija apgalvo, ka sagrābusi Hostomeļas lidostu, likvidējot vairāk nekā 200 Ukrainas karavīru, ziņo “Sky News”. Pirms tam Krievijas Aizsardzības ministrija ziņoja par kādas lidostas ieņemšanu un desantnieku izsēdināšanu. Hotomeļas lidostas atrodas pavisam netālu no Kijevas – uz ziemeļrietumiem no pilsētas. Lidostas nonākšanas Krievijas rokās nozīmētu, ka tajā varētu izsēdināt spēkus iebrukumam Kijevā. Krievijas desants Hostomeļā izsēdās jau ceturtdien, bet Ukraina ziņoja, ka kauju laikā to ir izdevies atgūt.

Ukrainas bruņotie spēki pilnībā kontrolē Kijevu. Lielākie draudi ir no Hostomeļas, “Liga.net” uzzināja Aizsardzības ministrijā.

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka ir sagrābusi lidostu pie Kijevas un izsēdinājusi desantniekus, ziņo “Sky News”. Kijevā atkal skan gaisa trauksmes sirēnas.

Krievijas okupācijas spēki operācijā Ukrainā zaudējuši vairāk nekā 1000 karavīru, oficiālajā “Twitter” kontā paziņojusi Aizsardzības ministrija. https://twitter.com/DefenceU/status/1497189100838862850?ref_src=twsrc%5Etfw

Reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, pasaulē prestižākā autosacīkšu seriāla F-1 vadība lēmusi atcelt septembrī paredzēto Krievijas "Grand Prix", kuru bija plānots aizvadīt Sočos. https://www.delfi.lv/auto/motorusports/f-1-atcel-socos-paredzeto-posmu.d?id=54097864

Ukrainas bruņoto spēku komandieris paziņojis, ka Krievijas karakuģis 12 jūdzes no Južnes ostas apšaudījis un nopietni bojājis civilo kravas kuģi, kas ceļo ar Moldovas karogu. https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/255541480074678&show_text=true&width=500

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēdējā uzrunā aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu sēsties pie sarunu galda. “Vēlos vēlreiz vērsties pie Krievijas Federācijas prezidenta. Visā Ukrainas teritorijā notiek kauja. Sēdīsimies pie sarunu galda, lai apturētu cilvēku bojāeju,” citē aģentūra UNIAN.

“Liga.net” ziņo, ka kaujas notiek arī Mariupolē, kur darbojoties pretinieka diversantu grupas un cietušas dzīvojamās majas. To pavēstījis Mariupoles mērs Vadims Boičenko.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir pieprasījis, lai Krievijas līderis Vladimirs Putins atgriežas pie sarunu galda. Iepriekš Zelenska pārstāvis sacīja, ka Ukraina ir gatava apspriest savu neitrālo statusu ar Krieviju. (Sky News)

Hersonas apgabalā esot iznīcināta Krievijas tehnikas kolonna, kas braukusi no Krimas. Video redzams, ka uz automašīnām ir balts burts “Z”, kas novēroti uz Krievijas tehnikas iebrukuma laikā.

Zmijnijas sala Melnajā jūrā joprojām ir Ukrainas kontrolē, atsaucoties uz iekšlietu ministra vietnieku Vadima Denisenko, ziņo aģentūra UNIAN. Krievijas karakuģi tai pietuvojušies, apšaudījuši, bet tad devušies prom. Denisenko papildina, ka robežsardze turpina apsargāt robežas Melnajā jūrā. Iepriekš jau ziņots par salas apšaudīšanu un robežsargu atteikšanos padoties.

Jaunākā karte ar Krievijas Bruņoto spēku okupētajām Ukrainas teritorijām. https://twitter.com/remilitari/status/1497093071573422086

Rietumu un ASV izlūkdienestu amatpersonas pievērš īpašu uzmanību jebkādām pazīmēm par potenciālu Krievijas aktivitāti Rietumbalkānos, atsaucoties uz izlūkdienestiem pazīstamu avotu, raksta CNN. Līdz šim neesot novērots nekas neordinārs. Amatpersonas arī uzmanīgi vēro, kā Krievija izmanto savus militāros līdzekļus Moldovā kampaņā Ukrainā, kur Krievija atbalsta separātisko Piedņestras "republiku". Uzmanība liecina par Rietumu bažām, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina ambīcijas varētu būt lielākas par vienu operāciju Ukrainā.

“Liga.net” ziņo, ka Kijevā iedzīvotāji masveidā dodas pieteikties Teritoriālās aizsardzības spēkos, pie rekrutēšanas punktiem izveidojušās rindas.

Ukrainas bruņotie spēki ziņo, ka pie Černigovas iznīcināti aptuveni 20 Krievijas tanki. Jau iepriekš ziņots, ka šeit Ukrainas spēkiem uzbrukumu izdevies apturēt un ka ir iznīcināta pretinieka tehnikas kolonna. https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2085508531629934&show_text=true&width=500

Pati bīstamākā situācija pašlaik izveidojusies uz ziemeļrietumiem no Kijevas posmā Ivankiva-Dimera, preses konferencē paziņoja Prezidenta biroja pārstāvis Aleksejs Arestovičs. Pie Hostomeļas, Vorzeļas un Bučiem turpinās kauja. Okupanti mēģina izrauties. Zināms par vismaz vienas ienaidnieka kolonnas iznīcināšanu, lietā liktas prettanku raķetes “Javelin”. Kijeva gatavojas aizsardzībai, visi bez vecuma ierobežojuma tiek aicināti pievienoties Teritoriālās aizsardzības spēkiem. Čerņigovas un Sumu apgabalos okupantu virzība ir apturēta, pašlaik tur aktīva karadarbība nenotiekot. Pretinieks pārgrupējoties un gatavojoties nākamajam uzbrukumam. Harkovā atsists vēl viens uzbrukums. No Donbasa okupētajām teritorijām uzbrukumi praktiski nenotiekot – notiek artilērijas apšaudes un diversantu grupas cenšas nokļūt aizmugurē, bet tās iznīcina vai saņem gūstā. Krievijas karavīri ir pie Melitopoles nomales, pārējo pilsētas daļu notur Ukrainas spēki, neļaujot pretiniekam virzīties uz Mariupoli. Hersonā okupanti mēģinot šķērsot Dņepru. Pirms tam Ukrainas karavīri sagrāva tiltu un ieņēmuši aizsardzību upes labajā krastā. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi divas Krievijas spārnotās raķetes un vienu Su-27 lidmašīnu, kuras pilots sagūstīts.

Kremļa preses sekretārs Dmitrija Peskovs sniedzis vairākus īsus komentārus par Krievijas agresiju Ukrainā. Cita starpā viņš paziņojis, ka:• nekomentēs, cik ilgi militārā operācija turpināsies;• Krievija piefiksējusi Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska gatavību apspriest Ukrainas neitrālo statusu un analizēs to;• Vladimirs Putins šodien tiksies ar savu drošības padomi un aizvadīs vairākas starptautiskas sarunas;• jautājums par civiliedzīvotāju nāvēm esot jāuzdod militārpersonām. (Sky News)

Kijevas reģionā rezervistiem kopš Krievijas iebrukuma sākuma ceturtdien ir izdalīti aptuveni 18 000 ieroču ar munīciju, ziņo Ukrainas varasiestādes. Aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs un bruņoto spēku štāba priekšnieks Valērijs Zalužnijs kopīgajā paziņojumā norādīja, ka tiek piegādāts vairāk ieroču. "Drīz mēs saņemsim papildu atbalstu ar moderniem ieročiem un citiem resursiem no mūsu partneriem," viņi teica. (CNN)

Ukrainas galvaspilsētas iedzīvotāji aicināti palikt mājās konflikta dēļ Obolonas rajonā, kas atrodas uz ziemeļiem no Kijevas pilsētas centra. (Sky News)

No okupētās Krimas milzīga militārās tehnikas kolonna dodoties Ukrainas virzienā, “Telegram” kanālā raksta žurnālists Andrejs Capļienko.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins nolēmis "noņemt Ukrainu no valstu kartes", piektdien paziņoja Francijas ārlietu ministrs Žans Īvs Ledriāns. Ministrs radiostacijai "France Inter" sacīja, ka pēdējās 24 stundās izsludinātās Eiropas sankcijas pret Maskavu ir paredzētas, lai "nosmacētu Krievijas darbību, nožņaugtu Krievijas darbību". (CNN)

Krievija aizliegusi Lielbritānijas lidmašīnām izmantot Krievijas gaisa telpu, ziņo BBC. Londona iepriekš aizliedz Krievijas “Aeroflot” lidot uz Lielbritāniju.

F-1 komanda "Haas" Barselonas trasē notiekošo pirmssezonas testu pēdējā dienā piedalās ar baltas krāsas formulu, paslēpjot galvenā sponsora Krievijas kālija minerālmēslu ražotāja "Uralkali" logo un Krievijas karoga krāsas.https://www.delfi.lv/auto/motorusports/haas-f-1-komanda-barselonas-testu-pedeja-diena-paslepj-ar-krieviju-saistito-sponsoru.d?id=54096992

Odesā Ukrainas spēki mīnējuši pludmali.

Diversanti, kas iepriekš sagrābuši Ukrainas spēku tehniku un pārģērbušies Ukrainas formās, neitralizēti Kijevas Obolonas rajonā. Iepriekš ziņots, ka šajā rajonā skanēja šāvieni.

Krievijas iebrukums Ukrainā turpina ietekmēt arī dažādas sporta norises. 2022. gada UEFA Čempionu līgas fināls futbolā tiks izspēlēts Parīzē. Sākotnēji bija paredzēts, ka spēle notiks Sanktpēterburgā. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/uefa-atnem-sankpeterburgai-uefa-cempionu-ligas-finalu-un-parcel-to-uz-parizi.d?id=54097038

Iepriekš vēstījām, ka okupantu bruņutehnika pārbraukusi civiliedzīvotāja automašīnai. Šī auto vadītājam izdevies izdzīvot. https://twitter.com/Kirilenko_a/status/1497139845914898436

Ukrainas spēku komandieris aicina visus neatkarīgi no vecuma pievienoties aizsardzībai. “Šodien Ukrainai vajag visus. Visas procedūras, lai pievienotos TrO [Teritoriālā aizsardzība], ir vienkāršotas. Ņemiet līdzi tikai savu pasi un personas kodu. Vecuma ierobežojuma nav. https://twitter.com/DefenceU/status/1497130688981655552?ref_src=twsrc%5Etfw

Prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks sarunā ar aģentūru "Reuters" saka, ka Ukrainas valdība joprojām ir atvērta sarunām ar Krieviju. Viņi piebilst, ka "nebaidās" runāt, īpaši par Ukrainas "neitrālo statusu".

Aģentūra AP ziņo par apšaudi Kijevas valdības kvartālā.

Aktuālā informācija no Ģenerālštāba: Pretinieks turpina uzbrukumus ar aviācijas un taktisko raķešu atbalstu. Lai iebiedētu iedzīvotājus, triecieniem tiek pakļauta civilā infrastruktūra un dzīvojamās mājas. Baltkrievijā Gomeļas lidostā nosēdušies Krievijas Il-76 ar desantniekiem. Hostomļas lidlauka skrejceļa bojājumu dēļ pretinieks izlēmis Kijevas virzienā doties pa sauszemi no Baltkrievijas. Pretinieks apturēts pie Čerņigovas un tagad cenšas pilsētu apiet un turpināt ceļu uz Kijevu. Uz Kijevu Krievijas spēki virzās arī pa citiem ceļiem, Ukrainas spēki zaudējuši Kontopas pilsētu Sumu apgabalā. Dienvidos iebrucēji ir pie Hersonas, Kahovkas un Nova Kahovkas, lai noturētu Ziemeļkrimas kanāla dambi un nodrošinātu ūdeni okupētajai Krimai. Doņeckas virzienā pretinieks nekādus panākumus joprojām nav guvis. Ne Luhanskas ne Doņeckas “tautas republiku” robežas nav izdevies pārbīdīt. Kaujas turpinās pie Harkivas, kur pretinieka tālāku virzību izdodas apturēt. “Stājieties Ukrainas bruņoto spēku un Teritoriālās aizsardzības spēku rindās! Lai zem okupantu kājām degtu zeme,” aicina Ģenerālštābs.

Kādā brīdī naktī no ceturtdienas uz piektdienu nezināmi ļaudis nokrāsojuši Uzvaras pieminekļa pakāji Ukrainas karoga krāsās, novēroja portāls "Delfi". https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-nezinami-vandali-iekrasojusi-uzvaras-pieminekli-ukrainas-karoga-krasas.d?id=54096456

Donalds Tusks, kurš bija iepriekšējais ES Padomes vadītājs, sacījis, ka tās ES valstis, kas bloķēja bargākas sankcijas pret Krieviju, ir "apkaunojušas sevi". "Šajā karā viss ir īsts: Putina neprāts un nežēlība, ukraiņu upuri, bumbas, kas krīt uz Kijevu. Tikai jūsu sankcijas ir neīstas," raksta Tusks. https://twitter.com/donaldtuskEPP/status/1497120868367056896

Kijevas Obolonskas prospektā iedzīvotāji esot apturējuši Krievijas tehniku.

"Šis nudien nav vēl smagākais sankciju apmērs - šīs sankcijas vēl var palielināt, un pakāpeniski tas arī notiks," sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. https://www.delfi.lv/bizness/bankas_un_finanses/sis-nudien-nav-vel-smagakais-sankciju-pret-krieviju-apmers-uzsver-kazaks.d?id=54096682

Zmijnijas salas stāsts. Jau ziņojām par mazu salu Melnajā jūrā, kur atrodas Ukrainas robežsardzes postenis. Ceturtdien Krievijas karakuģi sāka salu apšaudīt un sakari ar tur esošajiem 13 robežsargiem pazuda. Šodien pieejami ieraksti, kuros dzirdams, kā Krievijas karakuģis aicina viņus padoties, bet robežsargi pa radio sakariem to noraida: “Krievijas karakuģi, ej nahuj!”

Ukrainas kodolenerģijas aģentūra paziņojusi, ka reģistrē paaugstinātu radiācijas līmeni Černobiļā. Okupantu spēki no Krievijas vakar ieņēma Černobiļas apgabalu. (Sky News)

Ukrainas basketbola izlase, kuru vada treneris no Latvijas Ainars Bagatskis, ceturtdien Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra spēlē izbraukumā ar 74:88 zaudēja Spānijas izlasei, bet sanākušie skatītāja pauda atbalstu ukraiņiem. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/video-ukrainas-basketbolisti-pec-emocionalas-speles-spanija-izpelnas-ovacijas.d?id=54096636

Ukrainas prezidenta padomnieks Mikhailo Podoļaks apgalvo, ka Krievija plāno pārņemt kontroli pār galvaspilsētu Kijevu un vēlas nogalināt prezidentu Volodimiru Zelenski. Zelenskis šorīt sacīja, ka viņš ir Krievijas "mērķis numur viens". Podoļaks apstiprinājis, ka Zelenskis joprojām ir Kijevā. (Sky News)

Pie Hostomeļas, kur ceturtdien izsēdās Krievijas desants, aizturēti divi Krievijas karavīri. Viens no viņiem apgalvo, ka komandieris stāstījis, ka viņi dodas uz mācībām.

Kopš Krievijas invāzijas Ukrainā vairākās pasaules lielpilsētās notikušas demonstrācijas, kurās pausts atbalsts Ukrainai. Šeit apkopoti video no vairākām šāda veida demonstrācijām (dažas no tām notika ceturtdien). https://twitter.com/nytimes/status/1497073229235638278

Čerkasu apgabalā notriekta Krievijas militārā lidmašīna.

Mikronēzijas Federatīvās Valstis piektdien pārtrauca diplomātiskās attiecības ar Krieviju, protestējot pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Šī valsts atrodas Okeānijas reģionā, to apskalo Klusais okeāns. (CNN)

Krievijā protestos pret karu Ukrainā aizturēti vairāk nekā 1700 cilvēku. Ir nežēlīgas piekaušanas gadījumi, – par vakardienas protestiem Sanktpēterburgā ziņo "OVD Info". Policija ierobežojusi Puškina laukumu. Kopumā protesti pret karu notikuši 55 Krievijas pilsētās, un aizturēti 1758 cilvēki, no tiem Maskavā – 967.

Šāvienu trokšņi un automātisko ieroči kārtas dzirdamas Kijevas Minskas masīvā.

Kijevā dzirdamas apšaudes: https://twitter.com/christogrozev/status/1497120012032745475

Atgādinām, ka Ukrainā izsludināta vispārēja mobilizācija. Iedzīvotājiem tik izsniegti ieroči. Ukrainas spēki ziņo par vairāk nekā 30 iznīcinātiem Krievijas tankiem. Līdz šim ziņots par 137 Ukrainas pilsoņu bojāeju.

Krievijas spēki uzbrukuši 33 civiliedzīvotāju objektiem, paziņojusi Ukrainas Iekšlietu ministrija, nogalinot vismaz divus bērnus. (Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikko tviterī paziņoja, ka aizvadījis sarunas ar Apvienotās Karalistes premjerministru Borisu Džonsonu. Viņš aicināja noteikt stingrākas sankcijas pret Krieviju un sniegt lielāku atbalstu Kijevai, tviterī ierakstot: "Ukrainai vairāk nekā jebkad ir nepieciešams partneru atbalsts." https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497117756734464022

Kijevā Oboloņas rajonā dzirdami šāvieni, ziņo “Currenttime” tiešraidē. Iepriekš ziņots, ka rajonā darbojas Krievijas diversantu grupa.

Video: Hersonas apgabalā tiek sabombardēts tilts pār Dņepru https://twitter.com/BogdanovVitaliy/status/1497110737289986063?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas diversantu grupa darbojas Kijeva rajonā Oboloņā, ziņo Aizsardzības ministrija. Iedzīvotāji tiek lūgti ziņot par militārās tehnikas pārvietošanos un palikt mājās. Tāpat cilvēkus aicina gatavot Molotova kokteiļus un no okupantiem “pagatavot “kravu 200””.

Radiācijas fona paaugstināšanas Černobiļā: Valsts kodolregulācijas inspekcija skaidro, ka tas saistīts ar smagās tehnikas intensīvu pārvietošanos piesārņotajā zonā, kas satricina zemes virskārtu un paceļ gaisā radioaktīvos putekļus.

Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless izteicies, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau vairākus mēnešus iepriekš bija lēmis par labu invāzijai Ukrainā. "Putins ir bijis gatavs tam daudzus, daudzus mēnešus, noteikti vairāk nekā gadu," Voless sacīja telekanālam "Sky News". Volless sacīja, ka šķiet, ka Rietumu centieniem diplomātijas jomā "nav nozīmes", jo Putina plāns vienmēr ir bijis "alkatība" un vēlme "sagrābt zemi".

Atjaunināts! Diversanti ir neitralizēti, paziņojusi aizsardzības ministra vietniece Hanna Maljara. Bruņotie spēki paziņojuši Krievijas diversantu sagrābtā transporta numurus. Iedzīvotājus aicina nekavējoties ziņot, ja tos pamana. Pastāv bažas, ka Ukrainas formās pārģērbtie diversanti mēģinās iekļūt Kijevas centrā. Automašīnas ir divi “Kozak”, viens “Kraz” un viens “GAZ366”.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens paziņojis, ka ir "pārliecināts", ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins mēģinās gāzt Ukrainas valdību.Intervijā ASV raidorganizācijai ABC Blinkens sacīja, ka tā ir "daļa no Krievijas plāna" – uzbrukt galvaspilsētai Kijevai un citām lielākajām Ukrainas pilsētām, kā arī uzsākt daudzveidīgu uzbrukumu valstij no ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem. Blinkens sacīja, ka Krievijas uzbrukums aiz Ukrainas ir "iespējams", taču atkārtoti uzsvēra ASV apņemšanos aizstāvēt savus NATO sabiedrotos, brīdinot, ka "uzbrukums vienai NATO dalībvalstij ir uzbrukums visām NATO dalībvalstīm". (BBC)

Ukrainas sauszemes spēki publicējuši video, kurā esot redzama iznīcināta Krievijas tehnika pie Hersonas. https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/1029821447881608/&show_text=0&width=272

Krievijas diversanti sagrābuši dažāda veida Ukrainas tehniku, pārģērbušies Ukrainas formastērpos un mēģināšot iekļūt Kijevā vai citur aizsardzības aizmugurē. Diversanti tiekot meklēti, tiešraidē ziņoja “Current.tv”.

Diversanta aizturēšana.

Ukrainas Drošības dienests aizturējis diversantu, kas veicis atzīmes pretinieka informēšanai. Šādas atzīmes, parasti apļa vai krusta formā, tiek uzkrāsotas ar luminiscējošu vai gaismu atstarojošu krāsu un var informēt pretinieka aviāciju vai karavīru par mērķiem un virzieniem. Ukrainas policija jau iepriekš aicināja iedzīvotājus iznīcināt šādas atzīmes.

Video: vakardienas kaujas sekas pie Harkivas. Iznīcināta Krievijas tehnika.

Aizsardzības ministrija jau pirms brīža paziņoja, ka pie Čerņigivas pretinieka uzbrukums ir apturēts. Tur arī iegūta trofeja – pretinieka automašīna, kas te pieminēta jau iepriekš. https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/255380563424103&show_text=true&width=500

Pie Hostomeļas esot iznīcināta Krievijas tehnikas kolonna.

Ukrainas aizstāvji kaujās Ivankovas un Dimeras rajonā apturējuši pretinieka virzību pie Teterevas upes, paziņojis armijas Ģenerālštābs.

Ukrainas spēki publicējuši jaunus attēlus ar sagūstītiem pretinieka karavīriem. https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/290953539803311&show_text=true&width=500 https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/344390867591375/&show_text=0&width=261

Jau tagad ir jāsāk darbs pie nākamajām sankcijām pret Krieviju, piektdien LTV sacīja Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis (JV).

Ukrainas policija aicina iedzīvotājus iznīcināt pretinieka aģentu atstātas zīmes uz ceļiem un infrastruktūras objektiem, kas paredzēti pretinieka spēku informēšanai. Tie ir ar baltu vai sarkanu krāsu uzkrāsoti apļi un krusti.

Kijeva tuvāko minūšu laikā gaida uzlidojumu. Pretinieka lidmašīnas esot ceļā no Baltkrievijas.

Polijas prezidents Andžejs Duda: šorīt notiekošā Kijevas bombardēšana ir acīmredzams terora akts.https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1497080353734938625?ref_src=twsrc%5Etfw

Pasaules mediju pirmās lapas.

Ukrainas spēki pašlaik iesaistījušies kaujās pret pārspēku četros ienaidnieka uzbrukuma virzienos, informē aizsardzības ministra vietniece Hanna Maljara.

Kijevā gaisa trauksme, iedzīvotājiem jādodas uz patvertnēm.

Pie Čerņigivas Ukrainas spēki kaujā ieguvuši trofeju https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/255380563424103&show_text=true&width=500

Iespējama Krievijas tanku iekļūšana Vorzeļā un apkārtējās apdzīvotās vietās, brīdina aizsardzības ministra vietniece Ganna Maljara. “Dedzini un iznīcini ienaidnieku,” viņa raksta. Tas arī izskaidro ziņas par sagrautu tiltu Kijevas virzienā šajā apkārtnē, par ko ziņots iepriekš.

Krievijas tanki virzās uz Kijevu, pie Ivankovas notiek kauja, ziņo “Ukrainskaja pravda”. Ukrainas spēki uzspridzinājuši tiltu. Tas varētu nozīmēt, ka arī iepriekš pieminētais tilts uzspridzināts apzināti.

“Cenzor” ziņo, ka sagrauts tilts, kas pa jauno šoseju savieno Kijevu ar ziemeļrietumos esošo piepilsētu Irpinu. Medijs sīkākus paskaidrojumus nesniedz, vai tilts sagrauts apzināti, lai bremzētu iespējamo sauszemes iebrukumu Kijevā, vai tas sagrauts Krievijas triecienu rezultātā.

Ukrainas Iekšlietu ministrijas padomnieks Antons Geraščenko brīdina, ka šī būs smagākā diena. “Ienaidnieka plāns ir ar tanku kolonnām no Ivankovas un Čerņigovas izlauzties uz Kijevu,” viņš raksta. “Krievu tanki lieliski deg pēc mūsu prettanku raķešu trāpījuma - “Stuha”, “Korsar” un mūsu sabiedroto dāvanas NLAW un “Jawelin”. Kijevas aizstāvji ir gatavi!” viņš papildina.

Par iebrukumu Ukrainā pret Krieviju vērstās sankcijas ir ļoti spēcīgas, taču visas iespējas vēl nav izsmeltas, piektdienas rītā LTV sacīja Valsts prezidents Egils Levits. Viņš uzskata, ka pret Krieviju par tās agresiju Ukrainā ir jāpielieto visas iespējamās sankcijas, un sarunas par to turpinās. "Taču jau patlaban nolemtās sankcijas ir ļoti spēcīgas, un tās atstās negatīvu ietekmi uz Krievijas ekonomiku un militārajām spējām," pārliecināts ir Levits.

Latvijas Ārstu sabiedrības vārdā mēs paužam savu satraukumu par notikumiem Ukrainā. Krievijas uzsāktā karadarbība Ukrainā ir nepieļaujama agresija, kas nav savienojama ar XXI gadsimta humānismu un demokrātiskām vērtībām. Jebkurš karš nes līdzi tiešos upurus – kritušos, ievainotos, cietušos, jebkurš karš izraisa postoši negatīvu ietekmi uz jebkuru no cilvēku veselības dimensijām – fizisko, psihisko un sociālo veselību, kā arī labbūtību ilgtermiņā. Jau pirmajā kara dienā pasaules informācijas līdzekļos nonākušas ziņas par četriem nogalinātiem un desmit ievainotiem cilvēkiem, kas cietuši Krievijas armijas uzbrukumā slimnīcai. Pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām 10 ievainoto vidū ir 6 medicīnas darbinieki, tajā skaitā ārsti. Atsaucoties Pasaules Ārstu savienības iniciatīvai, Latvijas Ārstu biedrības vārdā mēs aicinām pasaules sabiedrību stingri paust savu nostāju un nepieļaut karadarbības eskalāciju. Vienlaikus mēs aicinām visus karā iesaistītos formējumus respektēt cilvēcību un nepieļaut uzbrukumus medicīnas iestādēm, tai skaitā, evakuācijas hospitāļiem. Latvijas Ārstu biedrības vārdā izsakām gatavību sadarboties ar Ārlietu un Aizsardzības ministriju, risinot jautājumus par ievainoto uznemšanu un atbalstu cietušajiem. Latvijas Ārstu biedrība meklē kontaktus ar Ukrainas Ārstu biedrību, lai labāk saprastu iespējas atbalstā Ukrainas medicīnai. Latvijas Ārstu biedrības valdes vārdā Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents Māris Pļaviņš, Latvijas Ārstu biedrības valdes locekļi: Pēteris Apinis, Jāzeps Baško, Vilnis Dzērve Taluts Angelika Krūmiņa Dace Matule Dzintars Mozgis Anda Nulle Viesturs Boka

Ukrainas Valsts kodolregulācijas inspekcija fiksējusi gamma starojuma palielināšanos vairākos novērošana punktos Černobiļas apkārtnē. Iestāde norāda, ka kauju un teritoriju okupācijas dēļ nav iespējams pārbaudīt radiācijas fona izmaiņu iemeslus. Ceturtdien 1986. gadā avarējušo Černobiļas AES un apkārtni ieņēma Krievijas spēki. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=320555600115701&set=a.292483519589576&type=3

“Kā jau es teicu, šonakt sāka bombardēt dzīvojamos kvartālus. Tas viss atgādina 1941. gadu. Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas iziet ielās uz protestiem, – mēs jūs redzam. Un tas nozīmē, ka jūs esat mūs sadzirdējuši. Tas nozīmē, ka jūs mums ticat. Cīnieties par mums, cīnieties pret karu!” tā Zelenskis.

Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā izsludināta gaisa trauksme. Iedzīvotājus aicina doties uz patvertnēm. Par to “Facebook” raksta pilsētas mērs Andrijs Sadovijs.

“Otrais masīvā kara rīts. Četros no rīta Krievijas spēki turpināja raķešu triecienus Ukrainas teritorijā. Viņi teic, ka civilie objekti it kā neesot viņu mērķis. Bet tie ir kārtējie meli. Patiesībā viņi nešķiro, kuros rajonos darboties,” šorīt paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Piektdienas rītā pienāk ziņas par sprādzieniem Kijevā vai tās apkārtnē. Pilsētā dzirdamas trauksmes sirēnas.

