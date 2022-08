Kijiva: Krievija gatavojas veikt liela mēroga provokāciju Zaporižjas AES

Ukrainas atomenerģijas uzņēmums "Energoatom" 19.augustā ziņoja, ka Krievijas spēki plāno atslēgt funkcionējošos energoblokus pie Zaporižjas atomelektrostacijas un atvienot tos no Ukrainas elektrotīkla, informē medijs "Reuters".

Uzņēmums sacīja, ka Krievija, kas kontrolē spēkstaciju Ukrainas dienvidos, gatavojas tur rīkot "liela mēroga provokāciju". "Ir informācija, ka okupantu spēki tuvākajā laikā plāno atslēgt elektrības blokus un atvienot tos no elektroapgādes līnijām Ukrainas energosistēmai," teikts paziņojumā.

"Šobrīd Krievijas bruņotie spēki meklē degvielas piegādātājus dīzeļģeneratoriem, kuri, domājams, ieslēdzas pēc tam, kad energobloki tiek atslēgti, trūkstot ārējai elektroapgādei kodoldegvielas dzesēšanas sistēmām," ziņo Ukraina.

Eiropā lielāko atomelektrostaciju, martā ieņēma Krievijas spēki, bet tajā joprojām strādā Ukrainas speciālisti, lai gan tikai divi no tās sešiem reaktoriem strādā ar pilnu jaudu.

Izplatītos foto materiālos var novērot, ka izejot no rūpnīcas, ir redzamas piecas Krievijas kravas automašīnas, kas atrodas ļoti tuvu vienam no reaktoriem. Tas var norādīt, ka Krievijas spēki rada apstākļus provokācijai rūpnīcā un dezinformācijas izplatīšanai, lai vainotu Ukrainu par jebkuru bīstamu situāciju, kas notiek rūpnīcas teritorijā, skaidro ASV bāzētā domnīca "Institue for the Study of War".

Russians placed equipment and ammunition directly in the engine room of the Zaporizhzhya NPP.

