Kijivas apgabalā atrasts masu kaps ar 900 līķiem, paziņo Zelenskis

Ukrainas tiesībsargājošās iestādes ir atradušas jaunu masu kapu ar 900 līķiem Kijivas apgabala teritorijā, kuru martā bija okupējis Krievijas karaspēks, intervijā Polijas medijiem paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Izmeklētāji meklē cilvēkus un atrod. Iedomājieties: bija tik daudz nogalināto, ka, neraugoties uz to, ka viņi (Krievijas karaspēks) sadedzināja [daļu līķu krematorijās], atkal ir atrasts kaps. 900 cilvēku Kijivas apgabalā. 900 cilvēku!" uzsvēra prezidents.

Zelenskis šajā intervijā paziņoja, ka ne visi bezvēsts pazudušie ukraiņi ir atrasti. Vēlāk tiek plānots veikt tautas skaitīšanu, lai noskaidrotu pazudušos.

Medijs "The Kyiv Independent" mikroblogošanas vietnē "Twitter" sestdienas rītā publicējis labojumu, norādot, ka Zelenskis nepareizi pateicis, Polijas plašsaziņas līdzekļiem sakot, ka Kijivas apgabalā atrasts vēl viens masu kaps ar 900 līķiem.

Prezidenta preses pārstāvis sacīja, ka Zelenskis minējis kopējo cilvēku skaitu, kas atrasti dažādos masu kapos Kijivas apgabalā.

