Kima aiziešana no amata ASV mērķus nemainīs, norāda Pompeo

ASV turpinās centienus panākt Ziemeļkorejas denuklearizāciju neatkarīgi no tā, kas ir pie varas Phenjanā, trešdien pavēstīja ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo, medijos pēdējā laikā izskanot bažām par Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna veselības stāvokli.

ASV amatpersonas, arī prezidents Donalds Tramps, atteikušās diskutēt par Kima veselību, reaģējot uz mediju ziņām, ka tā esot pasliktinājusies. Pompeo intervijā sacīja, ka ir ticies ar Ziemeļkorejas līdera ietekmīgo māsu Kimu Jočenu, kas nesen tika paaugstināta varas hierarhijā, ar to raisot ekspertu minējumus, ka viņa ir izraudzīta par mantinieci.

"Es esmu ar viņu ticies pāris reižu, bet izaicinājums ir tas pats, kas līdz šim, mērķis paliek nemainīgs, lai arī kas vadītu Ziemeļkoreju," sacīja Pompeo. Viņš atkārtoti pauda ASV solījumu nodrošināt Ziemeļkorejas tautai "gaišāku nākotni", ja valsts vadība atteiksies no kodolieročiem.

"Viņiem ir jāveic denuklearizācija. Mums tas ir jādara tā, lai mēs to varētu verificēt. Tas ir tiesa neatkarīgi no tā, ka vada Ziemeļkoreju," uzsvēra ASV valsts sekretārs. Viens no augstākajiem ASV ģenerāļiem Pentagona apvienotās štābu priekšnieku komitejas vicepriekšsēdētājs Džons Haitens vēl trešdien sacīja, ka Savienoto Valstu bruņotajiem spēkiem nav nekādu indikāciju, ka Kims būtu zaudējis rīcībspēju vai kontroli pār savas valsts armiju.

Savukārt Ziemeļkoreja turpina klusēt par Kima veselības stāvokli, kas, saskaņā ar ASV mediju ziņoto, ievērojami pasliktinājies. ASV mediji otrdien vēstīja, ka Kimam šomēnes veikta kardiovaskulārās sistēmas procedūra, pēc kuras viņš vēl nav atlabis.

Dienvidkorejā bāzētais izdevums "Daily NK", kas veltīts Ziemeļkorejas tematikai, ziņoja, ka Kimam 12.aprīlī veikta kardiovaskulārās sistēmas procedūra. Tā veikta Kima "pārmērīgās smēķēšanas, aptaukošanās un pārstrādāšanās dēļ", norādīja izdevums, piebilstot, ka patlaban Kims saņem aprūpi villā Hjansanas apgabalā. ASV prezidents Donalds Tramps sacījis, ka nezina, vai mediju ziņotais par Kimu ir patiesība, bet novēlēja Ziemeļkorejas līderim labu veselību, piebilstot, ka viņiem ir ļoti labas attiecības.