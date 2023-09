Kims Čenuns tiksies ar Putinu; viņa bruņuvilciens iebraucis Krievijā

Ziemeļkorejas bruņuvilciens, kurā atrodas šīs valsts līderis Kims Čenuns, iebraucis Krievijā, otrdien vēsta Krievijas mediji.

Vilciens šķērsoja abu valstu robežu Krievijas Piejūras novadā, ziņoja aģentūra "Ria Novosti" un publicēja fotogrāfijas, kurās redzams bruņuvilciens.

Kremlis pirmdien apstiprināja, ka Vladivostokā ir plānota Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi.

Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns ar bruņuvilcienu izbrauca no Phenjanas uz Krieviju, otrdien apstiprināja Ziemeļkorejas valsts kontrolētā ziņu aģentūra KCNA.

Kims devās ceļā svētdienas pēcpusdienā, un no viņa "sirsnīgi atvadījās augstākās amatpersonas un Phenjanas iedzīvotāji", ziņoja KCNA.

Jau ziņots, ka Kremlis pirmdien apstiprināja, ka Vladivostokā ir plānota Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Kims ieradīsies Krievijā pēc Putina uzaicinājuma.

Laikraksts "The New York Times" jau pagājušajā nedēļā ziņoja, ka tiek gatavota šāda tikšanās.

"The New York Times'' ziņoja, ka Kima un Putina sarunās tiek plānots apspriest Ziemeļkorejas ieroču un munīcijas piegādes Krievijai. Kims cer saņemt no Krievijas mūsdienīgu tehnoloģiju satelītiem un kodolzemūdenēm, kā arī pārtikas palīdzību.

Kims iepriekš bijis Krievijā tikai vienreiz, kad viņš 2019. gada aprīlī apmeklēja Vladivostoku. Arī toreiz viņš brauca ar savu bruņuvilcienu.

2019. gadā notikušās vizītes laikā Kima sarunas ar Putinu fokusējās uz Ziemeļkorejas kodolprogrammu un ekonomiskās sadarbības pastiprināšanu, bet šīm sarunām nebija konkrētu rezultātu.