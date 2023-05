Ķīna aizvien vairāk iedzīvotājiem piemēro aizliegumus izceļot no valsts

Ķīna aizvien biežāk liedz cilvēkiem, tā skaitā ārvalstu amatpersonām, pamest valsti, kas ir satraucoša ziņa, ņemot vērā faktu, ka Pekina nesen atcēla Covid-19 laikā ieviesot stingros ierobežojumus, ziņo aģentūra "Reuters".

Cilvēktiesību aizsardzības grupas "Safeguard Defenders" paziņojumā teikts, ka izbraukšanas aizliegumi valstī ieslodzījuši daudzus iedzīvotājus un ārvalstniekus, savukārt "Reuters" veiktā analīze atklājusi pieplūdumu ar tiesā iesniegtām lietām, kas saistītas ar aizliegumiem izbraukt no Ķīnas. Ārvalstu amatpersonas paudušas bažas par pieaugošo tendenci.

"Kopš 2012. gadā Ķīnā varu pārņēma prezidents Sji Dzjiņpins, valsts ir paplašinājusi izceļošanas aizliegumus un pieaugoši tos izmanto, dažkārt ārpus juridiskā pamatojuma," teikts cilvēktiesību grupas paziņojumā.

"Starp 2018. gadu un šī gada jūliju pieņemti ne mazāk kā pieci jauni vai grozīti vecie likumi, kas paredz izceļošanas aizliegumu izmantošanu," uzsver cilvēktiesību grupas kampaņas direktore Laura Harta. Viņa arī informē, ka Ķīnā šobrīd ir 15 likumi, kas nosaka izceļošanas aizliegumus.

"Safeguard Defenders" aprēķinājuši, ka šobrīd desmitiem tūkstošu iedzīvotāju ir saņēmuši aizliegumus izbraukt no valsts. Grupa citē arī 2022. gadā Krisa Karra un Džeka Vroldsena veiktu pētījumu, kurā konstatēti 128 gadījumi laika posmā no 1995. līdz 2019. gadam, kur ieceļojušiem ārzemniekiem varasiestādes aizliegušas izbraukt no valsts, tostarp 29 amerikāņiem un 44 kanādiešiem.

Uzmanība izceļošanas aizliegumiem pievērsta saistībā ar Ķīnas un ASV starpā pieaugošo spriedzi tirdzniecības un drošības jautājumos. Šie likumi iet pretrunās ar Ķīnas paziņojumu, ka tā paver iespējas ārvalstu investīcijām un ceļojumiem pēc Covid-19 pandēmijas un valsts izolācijas.

Aģentūras veiktā izpēte Ķīnas Augstākās tiesas datubāzē atklāj astoņkārtīgu lietu pieaugumu, kurās minēti izceļošanas aizliegumi laika posmā no 2016. līdz 2022. gadam.

"Delfi" aizvadītajā nedēļā ziņoja, ka Ķīna veica izmaiņas spiegošanas likumā. Likums ļauj piemērot izceļošanas aizliegumu ikvienai personai, kas atrodas valstī – pilsonim vai ārzemniekam. Šāds aizliegums piemērojams, ja pret personu uzsākta izmeklēšana.

Lielākā daļa gadījumu datubāzē, kas attiecas uz izceļošanas jautājumiem, ir civiltiesiski, nevis saistīti ar krimināllietām. ASV un Eiropas Savienībā (ES) šādi izceļošanas aizliegumi tiek piemēroti tikai krimināllietās aizdomās turētajiem.