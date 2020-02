Ķīnā arestē koronavīrusa upurus nofilmējušu vīrieti

Ķīnas varas iestādes arestējušas vīrieti, kurš sociālajos tīklos publicējis video no Uhaņas, stāstot par aktualitātēm saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu, ziņo portāls "Vice".

Fangs Bins publicētajos video atklāja, kas notiek Uhaņā – Ķīnas pilsētā, kurā sākās koronavīrusa uzliesmojums. Vietējie mediji ziņoja, ka varas iestādes pirmdien viņu arestējušas.

Policija sākotnēji viņu aicināja pamest savu dzīvesvietu, bet Bins to atteicās darīt. Vēlāk policija ielenca viņa mājokli, nobloķējot visas iespējamās izejas. Savukārt ugunsdzēsēji ielauzās vīrieša mājā, izlaužot durvis.

Fangs solīja katru rītu publicēt video, lai viņa sekotāji zinātu, ka ar vīrieti viss ir kārtībā. Pirmdien Fangs nebija publicējis nevienu video.

Policijas uzmanības lokā Fangs nonāca februāra sākumā, kad publicēja video, kurā redzams, ka piecu minūšu laikā no slimnīcas izvesti astoņi līķi. Video arī redzama epizode slimnīcā, kad medicīnas darbinieki konstatē kārtējā vīrusa upura nāvi. Tāpat redzams, ka telpu trūkuma dēļ saslimušie guļ gultās pat slimnīcas gaiteņos.

Pēc šī video publicēšanas varas iestādes viņu aizturēja un aicināja turpmāk neizpaust baumas. Toreiz Fangu atbrīvoja, bet viņš ar video starpniecību turpināja ziņot par situāciju Uhaņā saistībā ar koronavīrusu.

#FangBin's video on Feb 7. He got arrested today. He says: "The #CoronavirusOutbreak is more of a man-made one. The cruelty of tyranny is worse than that of the virus."#方斌 2月7日演讲视频。他今天警察破门而入抓走了。他说:暴政比病毒更残酷。#武汉肺炎 pic.twitter.com/uLuc2QX4C9