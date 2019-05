Ķīna: ASV saasināja spriedzi ar Irānu

Ķīna paziņojusi, ka ASV saasinājusi spriedzi ar Irānas kodolprogrammu saistītajos jautājumos, raksta portāls "Associated Press".

Ķīna aicina visas iesaistītās puses savaldīties un izvairīties no saspīlējuma eskalācijas, paziņoja Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis Gengs Šuangs.

Irāna paziņojusi par daļēju izstāšanos no 2015. gadā parakstītā kodollīguma (JCPOA). Ķīna bija viena no valstīm, kas 2015. gadā parakstīja šo vienošanos. Savukārt no līguma pirms gada izstājās ASV. Ķīna un pārējās valstis, kuras turpina dalību līguma ietvaros (Francija, Vācija, Lielbritānija un Krievija) atbalsta vienošanās saglabāšanu.

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka situāciju ap Irānas kodollīguma likteni sarežģījusi Vašingtonas “bezatbildīgā uzvedība”, vēsta “Associated Press”.

Savukārt Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu, kurš bija viens no galvenajiem JCPOA kritiķiem, trešdien izteicās, ka Izraēla nepieļaus to, ka Irānas rīcībā nonāk kodolieroči. Irāna noliegusi, ka tā vēlas iegūt kodolieročus un uzstāj, ka tās kodolprogramma paredzēta tikai miermīlīgiem mērķiem.