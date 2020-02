Ķīna ir otrs lielākais ieroču pārdevējs, beidzot apstiprina SIPRI

Ķīna ir otrs lielākais ieroču pārdevējs pasaulē, atpaliekot tikai no ASV, un apdzenot gan atsevišķas Eiropas valstis, gan Krieviju, pēc padziļināta pētījuma secinājis viens no nozares reprezentablākajiem akadēmiskajiem centriem Stokholmas Starptautiskais Miera pētījumu institūts (SIPRI).

Līdz šim Ķīnas kompāniju darbības necaurspīdīgums nav ļāvis institūtam oficiāli apstiprināt to darbības patieso vērienu, jo to ekonomiskie rādītāji bijuši vai nu slēpti vai nav bijis iespējams tos neatkarīgi pārbaudīt. Līdz ar to prestižajā SIPRI ikgadējā ieroču ražotāju reitingā līdz šim netika iekļauti Ķīnas uzņēmumi.

Lai šo acīmredzamo trūkumu labotu, SIPRI īstenoja padziļinātu četru lielāko Ķīnas ieroču ražotāju pētījumu, ņemot vērā zināmos pārdošanas apjomus par periodu no 2015. līdz 2017. gadam. Institūts apgalvo, ka pētījums bijis pietiekami izzinošs, lai vismaz šīs četras kompānijas varētu salīdzināt ar citiem globālajiem nozares līderiem.

Rezultātā pamainījies pasaulē lielāko ieroču tirgotāju divdesmitnieks. Līdz šim tajā bija 11 ASV kompānijas, seši Rietumeiropas koncerni un trīs Krievijas ražotāji. Visas četras analizētās ķīniešu kompānijas ietilptu divdesmitniekā, turklāt trīs no tām būtu pirmajā desmitniekā. To kopējā pārdoto ieroču vērtība tiek lēsta aptuveni 54,1 miljarda ASV dolāru apmērā.

Pati lielākā Ķīnas kompānija ir Ķīnas Aviācijas industrijas korporācija (AVIC), kura ar gada pārdošanas apjomu 20,1 miljarda ASV dolāru apmērā jau var tikt uzskatīta par sesto lielāko pasaulē. Savukārt astotajā vietā globālā reitingā ierindotos Ķīnas Ziemeļu industriju grupas korporācija (NORINCO) ar pārdošanas apjomiem aptuveni 17,2 miljardu ASV dolāru apmērā. NORINCO ir arī lielākais sauszemes ieroču sistēmu ražotājs pasaulē, atzīmē SIPRI.

Vienlaikus institūts atzīmē, ka pagaidām Ķīnas kompānijām atzīmē tikai potenciālo atrašanās vietu reitingā jo pētījumā apskatīts senāks laika periods, bet šajā pārdošanas apjomi mainījušies gan tā, gan citām kompānijām. Tas, piemēram, ļauj noteikt, ka nacionālā līmenī Ķīna ir otrais lielākais ieroču ražotājs, bet precīzu skaitļu neesamība tomēr ir pārāk liela, lai saprastu, vai tā apsteidz visas Eiropas Savienības (ES) ieroču ražotājus (SIPRI ES kā reģionu atsevišķi neizdala).

Turklāt, lai gan iegūtā informācija dod pamatu turpmākiem aprēķiniem un reitingu veidošanai nākotnē, SIPRI norāda, ka, visticamāk, Ķīnas kompānijas ir pietiekami nenovērtētas, taču pilnīgu ainu joprojām traucē iegūt Ķīnas tirgus necaurspīdīgums.