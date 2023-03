Ķīna mēģina gūt mācības no Krievijas iebrukuma Ukrainā; Pekinu satrauc 'Javelin' un 'Starlink'

Ķīnai ir vajadzīgas spējas notriekt zemas orbītas "Starlink" satelītus un aizsargāt tankus un helikopterus prer "Javelin" raķetēm, uzskata Ķīnas militārie pētnieki, kuri analizē Krievijas iebrukumu Ukrainā, plānojot iespējamo konfliktu ar ASV vadītajiem spēkiem Āzijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aģentūras "Reuters" pārskats par gandrīz 100 rakstiem vairāk nekā 20 aizsardzības žurnālos atklāj centienus visā Ķīnas militāri rūpnieciskajā kompleksā rūpīgi pārbaudīt ASV ieroču un tehnoloģiju ietekmi, ko varētu izmantot pret Ķīnas spēkiem karā par Taivānu. Ķīniešu valodā izdotie žurnāli, kuros aplūkotas arī Ukrainas sabotāžas operācijas, atspoguļo simtiem pētnieku darbu ar Tautas atbrīvošanas armiju (PLA) saistītu universitāšu tīklā, valstij piederošajiem ieroču ražotājiem un militārās izlūkošanas ideju laboratorijām.

Neraugoties uz to, ka Ķīnas amatpersonas ir izvairījušās no jebkādiem atklāti kritiskiem komentāriem par Maskavas rīcību vai tās darbībām kaujaslaukā, aicinot uz mieru un dialogu, publiski pieejamie žurnālu raksti, kuros vērtētas Maskavas nepilnības, savos vērtējumos ir tiešāki, atzīmē medijs. Ķīnas Aizsardzības ministrija neatbildēja uz lūgumu komentēt pētnieku atklājumus. "Reuters" nevarēja noteikt, cik precīzi izteiktie secinājumi atspoguļo Ķīnas militāro līderu domas.

Kāda ASV aizsardzības sektora amatpersona aģentūrai "Reuters" sacīja, ka, neskatoties uz to, ka potenciāla krīzes situācija Taivānā daudzējādā ziņā atšķirtos no kara Ukrainā, Krievijas agresija Ķīnai ļāvusi gūt izpratni par vairākiem nozīmīgiem aspektiem. "Galvenā mācība, kas pasaulei būtu jāpaņem no ātrās starptautiskās reakcijas uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, ir tāda, ka agresija arvien biežāk tiks uztverta ar vienotību," sacīja amatpersona, kura vēlējās palikt anonīma.

Vairāki PLA pētnieku raksti uzsver Ķīnas bažas par Īlona Maska ASV kosmosa izpētes uzņēmuma "SpaceX" izstrādātā satelītu tīkla "Starlink" lomu Ukrainas militārpersonu sakaru nodrošināšanā laikā, kad Krievijas raķešu uzbrukumi tika vērsti pret valsts elektrotīklu. ""Starlink" satelītu izcilais sniegums šajā Krievijas un Ukrainas konfliktā noteikti pamudinās ASV un Rietumvalstis plaši izmantot "Starlink" iespējamās karadarbībās Āzijā," teikts septembra rakstā, ko kopīgi veidojuši Armijas inženieru universitātes pētnieki no PLA. Autori uzskatīja, ka Ķīnai, kuras mērķis ir pašai attīstīt līdzīgu satelītu tīklu, ir "steidzami" jāatrod veidus, kā notriekt vai neitralizēt "Starlink".

Savukārt rakstā administrācijas oficiālajā žurnālā oktobrī tika norādīts, ka Ķīnai jāuzlabo savas spējas aizsargāt militāro aprīkojumu, ņemot vērā "nopietnos postījumus Krievijas tankiem, bruņumašīnām un karakuģiem", ko nodarīja Ukrainas spēku izmantotās raķetes "Stinger" un "Javelin".