Ķīna nāk: Eiropā ierodas aizvien vairāk ķīniešu preču un policistu

"Vācu biznesa aprindas pauž atbalstu Šolca Ķīnas vizītei jaunajā divpusējo saišu modelī," pirmajā lapā šonedēļ sludināja Ķīnas angļu valodā rakstošais propagandas rupors "Global Times". Kamēr Ķīna Vācijas kancleru piektdien sagaidīs ar slavinājuma vārdiem, vairums Eiropas politisko un ekonomisko līderu jau labu laiku pukojas tviterī, kā arī skaļi un publiski aicina vāciešus nebūt naiviem. "Mums jābūt ārkārtīgi modriem," intervijā "Reuters" uzsvēra Eiropas iekšējo tirgu komisārs Tjerī Bretons. Turklāt tas notiek tikai nedēļas pēc tam, kad Eiropā, tostarp Vācijā, atmaskots plašs un vietām pat neslēpts Ķīnas policijas iecirkņu tīkls.



Franču komisāra Bretona mazāk uzsvērta atbildība ir arī Eiropas aizsardzības rūpniecības nozare. Tā pēdējā desmitgadē saņēmusi ne vienu vien triecienu nepārdomātas politikas dēļ. Viens no skaļākajiem klupieniem bija reiz franču Krievijai gatavoto divu "Mistral" klases helikopteru bāzeskuģu darījuma izgāšanās Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ. Tas gan daudzām eiropiešu kompānijām nav bijis gana spēcīgs signāls – arī šobrīd uz ukraiņu civiliedzīvotājiem mērķētajām raķetēm vēderā ir mūsu blokā ražotas detaļas, neskatoties uz to, ka jau 2014. gadā noteikts embargo militārā aprīkojuma pārdošanai agresorvalstij.

Turklāt līdz pat šī gada sākumam Eiropas valstis, kā arī ne viena vien Krievijai un pat tās līderim Vladimiram Putinam neslēpti draudzīga amatpersona tuvredzīgi savu enerģijas politiku veidoja cieši sasaistītu un pat atkarīgu no Krievijas naftas un gāzes. Pat smagie Krievijas noziegumi Ukrainā, kuri tika pastrādāti arī pirms invāzijas uzsākšanas, daudziem nebija pietiekams arguments, lai apšaubītu šādas sasaistīšanās riskus. Šobrīd tie ir skaudri redzami eiropiešu makos, tomēr nemilitāro kompāniju aiziešana un attiecīgi ekonomisko saišu saraušana ir vien daļēja un ārkārtīgi gausa.

Arī Ķīnā aizvien nostiprinās autoritārisms, ko izteikti uzsvēra varas vertikāles augšējā līmeņa iecementēšana nupat aizvadītajā Ķīnas Komunistiskās partijas 20. kongresā. Ķīna vēl pirms pandēmijas Eiropas Savienībā tika oficiāli pasludināta par "sistēmisko sāncensi". Vienlaikus bloka "ārlietu ministrija" jeb Eiropas Ārējās darbības dienests norāda, ka Austrumu lielvara ir arī ekonomiskais partneris un konkurents, ar kuru pēdējos gados attiecības ir pasliktinājušās.

Ķīnas komunistu vadība aizvien izolē, apspiež un asimilē tibetiešu un uiguru minoritātes, pretēji iepriekš slēgtajiem līgumiem likvidējusi demokrātiju Honkongā un draud okupēt tās vēl nekad vēsturē nekontrolēto demokrātisko Taivānu. Tā vardarbīgi apklusina pret autoritārismu balsi paceļošos, turklāt uzbrūk arī globāli vājākām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tā vērsusies gan pret Zviedriju, gan pret vēl mums tuvākiem kaimiņiem – Lietuvu. Turklāt ķīnieši prasmīgi izvērta un pastiprināja maigās varas instrumentus Covid-19 pandēmijas laikā, piegādājot vai attiecīgi nepiegādājot maskas un citu medicīnisko inventāru apmaiņā pret lielāku tirgus atvērtību vai citiem politikas labumiem.

Tas nav nekas jauns. Jau izsenis Ķīnai labpatīk veidot divpusējas attiecības ar valstīm, kas ļauj lielvarai, izmantojot savu ekonomisko svaru, diktēt noteikumus saskarē ar teju jebkuru citu spēlētāju. Tā ilgstoši mēģināja iedzīvināt arī savdabīgu savstarpējās sadarbības modeli ar Austrumeiropas valstīm "16+1", vēlāk bloku pat palielinot. Tomēr Ķīnas cerība šādi šķelt eiropiešus līdz šim ir izgāzusies, pērn secināts CHOICE pētījumā. Tomēr tā savu pieeju turpina, tostarp jau ar pieminēto vēršanos pret Zviedriju un Lietuvu. Ar pirkstu ķīniešiem par šiem uzbrukumiem Eiropas valstīm pakratījušas teju visas ES institūcijas, tomēr atsevišķas valstis sava šķietamā labuma vārdā labprāt turpina veidot no bloka neatkarīgas attiecības ar daudzkārt lielāko milzi. Zīmīgi, ka to vidū ir arī Eiropas ekonomikas smagsvars Vācija, kas tomēr vienatnē blakus Ķīnai ir maza.

Kritika saistībā ar Olafa Šolca došanos draudzīgā vizītē uz Eirāzijas otru galu izskanējusi ne tikai tādēļ, ka Ķīnas sludinātās lietu kārtības pamatidejas aizvien asāk saduras ar Rietumu uzskatiem. Vizīte norisinās laikā, kad Rietumu politisko dienaskārtību spēcīgi ietekmējis Krievijas bruņotais iebrukums Ukrainā, kam Ķīnas attieksme devusi klusējošu piekrišanu. Vienlaikus tikai nedaudz vairāk nekā pirms mēneša gaismā nāca ziņas, ka ķīnieši Eiropā izveidojuši nelegālu policijas iecirkņu tīklu, slepeni un nelegāli izvēršot savu drošības tīklu.

Kopumā 21 valstī Spānijā bāzētā nevalstiskā organizācija "Safeguard Defenders" atklāja 54 Ķīnas policijas iecirkņu darbību, liecina tās publicētais ziņojums. Tie izvietoti dažādās pasaules malās no Čīles līdz Ukrainai, tomēr lielākais vairums atrodas Eiropas Savienības valstīs. Baltijas valstīs un Polijā nav atklāts neviens iecirknis, taču Barselonā, Madridē un Parīzē darbojušies pa trim katrā. Divi izveidoti arī Budapeštā, Prāgā, Valensijā un Londonā. Tā gan varētu būt tikai neliela daļa, jo zināms, ka policijas iecirkņus uzdots veidot vismaz desmit pašvaldībām, bet apzināti tikai divu izveidotie – Ciņtaņas (Qingtian) apgabala un Fužou pilsētas.

Kamēr lielākā daļa zināmo iecirkņu darbojušies slepus, citu ar Ķīnas Komunistisko partiju cieši saistītu organizāciju aizsegā un telpās dažviet tie pat nav slēpti. Piemēram, Dublinā esošajam vēl pirms dažām nedēļām pie durvīm bijusi plāksne ar norādi "Fužou policijas aizjūras iecirknis", kas gan šobrīd jau esot novākta.

The Germany Gov. has sought answers from the China embassy about the presence of a China"police service station" in Dublin Signage for the China police station on Capel Street, Dublin, was removed from the front of the building last week.

# How about the United States ? pic.twitter.com/e3Xza6gzKJ