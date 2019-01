Ķīna uzsākusi elektromagnētiskā lielgabala jūras testus

Drīz pēc Ķīnas oficiālo mediju ziņojuma par jaunu, uzlabotu ieroču izstrādes attīstību, tostarp elektromagnētisko lielgabalu jūras testiem, soctīklotāji vienu, iespējams, pamanījuši no krasta, vēsta britu militārais portāls "UK Defence Journal".

ASV izlūkdienestu ziņojumi atklāj, ka Ķīna elektromagnētisko lielgabalu tehnoloģiju attīsta vismaz kopš 2011. gada, kad tā to pirmoreiz oficiāli atzina. Uz sauszemes pirmie testi sākti 2014. gadā, bet gadu vēlāk ieroča darbības rādiuss "paplašināts", un 2017. gada decembrī lielgabals pirmoreiz uzmontēts uz karakuģa. Līdz ar to Ķīna kļuvusi par pirmo valsti, kas elektromagnētisko lielgabalu izmēģina jūrā, atzīmē britu medijs.

Ar paplašinātu darbības rādiusu parastajiem artilērijas ieročiem mēdz apzīmēt attālumu, kas ir lielāks par 50-60 kilometriem. Salīdzinājumam, lai gan konkrēti ķīniešu ieroča parametri nav zināmi, pēc ASV Jūras spēku pasūtījuma militāro tehnoloģiju uzņēmumā "BAE Systems" izstrādātais 32 megadžoulu elektromagnētiskā lielgabala prototips 2018. gada februārī spējis aizšaut 220 jūdzes (aptuveni 355 kilometrus) tālu jeb desmitreiz tālāk nekā ierastie kuģu ieroči. Līdzīgs 32 megadžoulu elektromagnētiskais ierocis iepriekš izstrādāts un izmēģināts arī Lielbritānijā.

2018. gada janvārī uz kuģa Jandzi upē pamanītais lielgabals:

What the hell is this? pic.twitter.com/sQDAsHd7A3 — dafeng cao (@dafengcao) January 31, 2018

Tas pats kuģis pamanīts jūrā no krasta 2018. gada pēdējās dienās:

Long time no see, the railgun test ship is spotted undergoing sea trials these days. pic.twitter.com/WdxXkyYWrF— dafeng cao (@dafengcao) December 29, 2018