Ķīnai pa pēdām: Krievija būvē apjomīgu sejas atpazīšanas kameru tīklu

Krievija būvē lielāko sejas atpazīšanas tehnoloģiju tīklu pasaulē, kurš varētu apsteigt arī Ķīnas milzīgo novērošanas sistēmu, kurā ir 200 miljoni kameru, raksta portāls "The Moscow Times".

Pirmoreiz plaša sejas atpazīšanas sistēma Krievijā tika ieviesta 2018. gada FIFA Pasaules kausa laikā. To izmantoja, lai varētu identificēt un izsekot aizdomīgas personas. Sejas atpazīšanas sistēmas tīklam bija pievienotas drošības kameras gan futbola stadionos, gan to apkārtnē. Vēstīts, ka ar šīs sistēmas palīdzību turnīra laikā aizturēti vairāk nekā 180 cilvēki.

Krievija šo sistēmu turpināja izmantot arī pēc Pasaules kausa beigām. Pērn Maskavas metro izmēģinājuma režīmā uzsākta tīkla izmantošana arī vilcienu pasažieru un staciju novērošanai. Plānots, ka jau nākamgad tehnoloģija spēs identificēt personas, kuras ierodas metro stacijā un pieņemt maksājumus no personu bankas kontiem pirms biļešu izsniegšanas, ziņo medijs.

Sejas atpazīšanas sistēmu izmēģinājumi Maskavā sākās 2017. gadā. Pilsētas vadība testus atzina par veiksmīgiem, sakot, ka ar šīs tehnoloģijas palīdzību izdevies noķert vairāk nekā 200 meklētus noziedzniekus.

Šī gada maijā izskanēja plāns sejas atpazīšanas tīklam pievienot aptuveni 200 000 Maskavas novērošanas kameras. Tas nozīmēs, ka Krievijai būs viens no lielākajiem sejas atpazīšanas sistēmu tīkliem pasaulē.

Tehnoloģiju eksperts Leonīds Kovačičs "The Moscow Times" atzinis, ka šobrīd ir neiespējami spekulēt par to, kurai no valstīm – Krievijai vai Ķīnai – ir lielākas sejas novērošanas tehnoloģiju spējas. "Neviens nezina, cik daudz Ķīnas [novērošanas] kameru ir pievienotas tīklam ar sejas atpazīšanas tehnoloģijām," piebilda eksperts.