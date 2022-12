Ķīnas iedzīvotājiem vajadzēs uzrādīt negatīvus Covid-19 testus pirms ieceļošanas ASV

ASV pieprasīs negatīvus Covid-19 testus visiem gaisa satiksmes pasažieriem no Ķīnas, jo Pekina nedalās ar pietiekamu informāciju par koronavīrusa gadījumu skaita palielināšanos, trešdien paziņoja ASV veselības amatpersonas.

No 5. janvāra visiem aviopasažieriem, kas ir vismaz divus gadus veci un ceļo no Ķīnas, vajadzēs iegūt negatīvu Covid-19 testu nepilnas divas dienas pirms došanās ceļā un to iesniegt aviokompānijām, paziņoja ASV Slimību kontroles un profilakses centrs (CDC).

"CDC paziņo par šo soli, lai palēninātu Covid-19 izplatīšanos ASV, kamēr Ķīnas Tautas Republikā pieaug Covid-19 gadījumu skaits, ņemot vērā adekvātu un caurskatāmu epidemioloģisko un vīrusu genoma sekvences datu trūkumu no Ķīnas Tautas Republikas," teikts CDC paziņojumā.

"Straujais Covid-19 pārnešanas pieaugums Ķīnā pēdējā laikā palielina jaunu variantu rašanās iespējamību," reportieriem pa telefonu pavēstīja augsta ASV veselības dienesta amatpersona.

Saskaņā ar šīs amatpersonas teikto Pekina ir sniegusi globālajām datubāzēm tikai ierobežotus datus par Covid-19 variantu cirkulēšanu Ķīnā, un šajā valstī ir samazinājusies testēšana un ziņošana par jauniem infekcijas gadījumiem.

"Uz šī pieejamu datu trūkuma pamata ASV veselības amatpersonām ir grūtāk identificēt jaunu variantu izplatīšanos uz ASV," sacīja amatpersona.

Prasība par negatīvo testu attieksies uz aviopasažieriem neatkarīgi no viņu pavalstniecības un vakcinācijas statusa. Tā attieksies arī uz cilvēkiem, kas ceļo uz ASV no Ķīnas caur trešajām valstīm, un uz tiem, kas ceļo caur ASV uz citām valstīm.