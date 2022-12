Ķīnas iznīcinātājs nonācis sešu metru attālumā no ASV izlūklidmašīnas

Ķīnas iznīcinātājs nonācis sešu metru attālumā no ASV gaisa spēku izlūklidmašīnas virs Dienvidķīnas jūras, ceturtdien paziņoja Savienoto Valstu armija, uz kuras teikto atsaucas "Al Jazeera".

21.decembrī Ķīnas iznīcinātāja "J-11" pilots veica "nedrošu" manevru, pārtverot ASV gaisa spēku "RC-135" lidmašīnu, ziņo ASV Indijas-Klusā okeāna pavēlniecība, kas arī publicējusi incidenta video klipu.

A Chinese Air Force J-11 fighter caused a USAF RC-135 reconnaissance aircraft to take evasive manoeuvres after the fighter came within 20 feet whilst it was on a mission over the South China Sea.#China #US pic.twitter.com/VTLRpUEoTU