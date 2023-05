Ķīnas iznīcinātājs veicis 'bīstamu manevru' pie ASV lidaparāta, apgalvo Vašingtona

Vašingtona otrdien paziņoja, ka Ķīnas iznīcinātājs veicis "nevajadzīgi agresīvu" manevru netālu no ASV militārās lidmašīnas Dienvidķīnas jūrā, ziņo aģentūra "Reuters".

ASV militārā pavēlniecība, kas atbildīga par Indijas-Klusā okeāna reģionu paziņoja, ka Ķīnas J-16 iznīcinātājs manevru veicis aizvadītajā nedēļā. Rezultātā ASV RC-135 lidmašīna bijusi spiesta lidot caur Ķīnas J-16 radīto turbulenci.

Paziņojumā minēts: "ASV turpinās lidot, kuģot un darboties droši un atbildīgi tur, kur starptautiskie likumi to atļauj."

A Chinese fighter jet carried out an ‘unnecessarily aggressive’ maneuver near a US military plane over the South China Sea in international airspace, the United States said https://t.co/IHB95k9ovB pic.twitter.com/Lqm5pOlamL