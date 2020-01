Ķīnas pilsonei par Honkongas protestētājiem veltīta krusta apgānīšanu liedz iebraukšanu Lietuvā

Lietuvas Migrācijas departaments noteicis aizliegumu iebraukt valstī Ķīnas pilsonei, kas pērn Krustu kalnā pie Šauļiem apgānīja Honkongas protestētājiem veltītus krustus.

"Saņēmām Ārlietu ministrijas pieteikumu un aizliedzām norādītajai Ķīnas pilsonei iebraukt mūsu valstī," ziņu aģentūrai BNS pastāstījusi Migrācijas departamenta vadītāja Evelīna Gudzinskaite.

Jau ziņots, ka decembrī sociālajos tīklos parādījās īss videoieraksts, kurā redzams, kā ķīniešu tūriste Krustu kalnā izceļ no zemes un nicīgi aizsviež prom krustu ar uzrakstu "Atbalsts Honkongai", ķīniešu valodā paziņodama: "Metam to prom. Šodien esam izdarījuši labu darbu. Mūsu dzimtene ir diža."

Uz cita krusta, kas veltīts kādai lietuviešu dzimtai, bija atstāts uzraksts ķīniešu valodā: "Ceru, ka visi protestētāji tarakāni mirs un Honkongā drīz iestāsies miers." Uzrakstus no ķīniešu valodas bija iztulkojuši angliski un tviterī ievietojuši Honkongas protestu atbalstītāji.

Some Chinese vandalized crosses placed by Hong Kongers on Hill of Crosses in #Lithuania while laughing: