Ķīnas un Ziemeļkorejas ēnā: Japānas valdība lūdz piešķirt rekordlielu finansējumu valsts aizsardzībai

Japānas Aizsardzības ministrija ceturtdien pieprasīja piešķirt rekordlielus līdzekļus 7,7 triljonu jenu (aptuveni 48,8 miljardu eiro) apmērā 2024. finanšu gadam, kas ir jaunākais solis premjerministra Fumio Kišidas vadītās valdības plānā piecu gadu laikā būtiski palielināt valsts aizsardzības budžetu.

Plāns, kas tika izziņots pagājušajā gadā, paredz dubultot aizsardzības izdevumus līdz 2% no iekšzemes kopprodukta līdz 2027. gadam. Japāna to skaidrojusi ar situāciju reģionā – arvien agresīvāku Ķīnas politiku un nerimstošajiem draudiem, kuri emitē no Ziemeļkorejas.

Japānas jaunais skats uz aizsardzības budžetu ilustrē to, cik kardināli pēdējos gados ir mainījusies gan reģionālā, gan globālā drošības situācija. Vēl pirms dažiem gadiem šādas pārmaiņas Japānas drošības politikā būtu neiedomājamas.