Ķīnas vēstnieks: 'Vīruss ir nežēlīgs, bet cilvēkiem ir jūtas'

Jaunā koronavīrusa epidēmija ir kontrolējama un ārstējama, taču jautājums jārisina mierīgi, racionāli un zinātniski, valstīm sadarbojoties – trauksme un panika nepalīdzēs, portālam "Delfi" norāda Ķīnas vēstnieks Latvijā Lians Dzjaņcjuaņs.

Sākotnēji Ķīnas Hubei provinces pilsētā Uhaņā uzliesmojušais koronavīrus līdz 3. februārim ir prasījis jau vairāk nekā 360 cilvēku dzīvības Ķīnā un viens slimnieks miris Filipīnās. Ķīnā reģistrēti vairāk nekā 17 000 inficēšanās gadījumu un vīruss fiksēts pavisam 24 valstīs.

ANO Pasaules Veselības organizācija 30. janvārī saistībā ar koronavīrusa izplatīšanos izsludināja starptautisko ārkārtas situāciju.

Ķīna saņēmusi gan uzslavas par ātro reakciju un atklātību, cīnoties ar jaunā koronavīrusa identificēšanu un ierobežošanu, tostarp slēdzot slimības epicentru Uhaņas pilsētu, gan kritiku par to, ka pilnīga notiekošā aina un slimības izplatības apjomi no cilvēkiem tomēr esot slēpti.

Jaunais koronavīruss parādījās Uhaņas pilsētā 2019. gada decembrī. Sākotnēji to sajauca ar citu koronavīrusu, kas 2003. gadā izraisīja atipiskā pneimonijas (SARS) epidēmiju.

Tolaik Pekina no citām valstīm un saviem pilsoņiem četrus mēnešus slēpa informāciju par slimības parādīšanos, kas noveda pie plaša vīrusa izplatības. Atzīt problēmu un lūgt starptautisku palīdzību tolaik pamudināja SARS izplatīšanās Honkongā.

Par nezināmas izcelsmes plaušu karsoņa gadījumu parādīšanos Hubei provincē Ķīna Pasaules Veselības organizāciju (PVO) informēja 2019. gada 31. decembrī. Jau 7. janvārī ķīniešu biologi identificēja slimības izraisītāju, kas radniecīgs SARS. 10. janvārī jau bija atšifrēts un vīrusa 2019-nCoV genoms un informācija nodota citām valstīm, kā arī tika radīts tests jaunā vīrusa noteikšanai.

Tāpat tika identificēts vīrusa sākotnējais avots – Uhaņas tirgus, kur tika pārdoti savvaļas dzīvnieki lietošanai pārtikā. Tirgu slēdza jau 1. janvārī.

PVO un citas valstis augstu novērtēja Ķīnas ātro rīcību. Taču šaubas par to, vai Ķīna bijusi pilnībā atklāta, raisa mediju ziņas par to, ka decembrī vēl pirms oficiālā paziņojuma par koronavīrusa izplatību Uhaņā aizturēti blogeri, kuri ziņojuši par kādas slimības izplatīšanos.

Līdz 11. janvārim Ķīnas varasiestādes oficiāli ziņoja par nedaudz vairāk nekā 40 inficēšanās gadījumiem. Tika norādīts, ka vīrusa izplatība tiek kontrolēta un ka nav liecību par vīrusa pāriešanu no cilvēka uz cilvēku.

Tāpat kritiķi norāda uz faktu, ka no 11. līdz 17. janvārim Ķīnā oficiāli netika fiksēts neviens jauns inficēšanās gadījums, taču kopš 13. janvāra parādījās pirmie koronavīrusa gadījumi ārpus Ķīnas. Eksperti, ņemot vērā pasažieru plūsmu, aprēķināja, ka Hubei provincē jābūt vismaz 1700 inficētajiem, lai slimība nonāktu ārvalstīs. Tas liecināja par to, ka vīruss, visticamāk, ceļo no cilvēka uz cilvēku.

Reģistrēto inficēto skaits Ķīnā strauju sāka augt pēc tam, kad Pekina izziņoja ārkārtas mērus cīņai ar epidēmiju. Vietējie mediji straujo inficēšanās gadījumu pieaugumu skaidroja ar to, ka ir iedarbināta diagnostikas un informācijas apkopošanas sistēma.

Hubei provinces iedzīvotāji gan bija skeptiski un pieprasīja amatpersonām atbildes par iespējamo informācijas noklusēšanu. Uhaņas mērs Čžou Sjanvans atzinis, ka daļa informācijas tikusi slēpta, raksta "Meduza". Viņš nekonkretizēja, kāda tieši.

Par koronavīrusa izplatību un bažām par informācijas slēpšanu "Delfi" jautājumus nosūtīja Ķīnas vēstniekam Latvijā Lianam Dzjaņcjuaņam (attēlā zemāk). Atbildes publicētas nemainītas un pilnā apjomā.

Kādus pasākumus Ķīna veic, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību? Cik ilgs laiks varētu būt nepieciešams, lai nāktu klajā ar efektīviem vīrusa ārstēšanas veidiem (vakcīnas vai citi)?

Jau kopš jaunā koronavīrusa uzliesmojuma Ķīnas valdība ar vislielāko atbildības sajūtu pret Ķīnas un pārējās pasaules iedzīvotājiem ir veikusi visplašākos un stingrākos profilakses un kontroles pasākumus. Pēc prezidenta Sji Dzjiņpina personīgiem norādījumiem mēs esam izveidojuši visaptverošu daudzlīmeņu vīrusa epidēmijas novēršanas un kontroles sistēmu, kas koncentrējas uz Uhaņas pilsētu un Hubei reģionu - no centrālās līdz pat reģiona pārvaldei.

Esam vienoti visos valsts līmeņos, lai veicinātu profilaksi un kontroli, un mūsu darba principi ir atklāti, caurskatāmi, zinātniski pamatoti un sakārtoti. Pašlaik galvenā epidēmijas profilakses un kontroles prioritāte ir novērst epidēmijas izplatību, savlaicīgi un efektīvi ārstēt pacientus, kā arī nodrošināt Ķīnas iedzīvotāju un Ķīnā esošo ārzemnieku drošību.