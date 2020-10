Kirgizstānā deg Baltā māja; protestētāji un drošībnieki aizvada karstu sadursmju nakti

Kirgizstānā pēc parlamenta vēlēšanām izcēlušies masu protesti, saniknotiem pūļiem apsūdzot valdību vēlēšanu rezultātu falsificēšanā un pieprasot jaunas godīgas velēšanas, norāda "Eurais Net". Dažās stundās pēc asiņainām sadursmēm ar drošības spēkiem protestētāji pārņēma vairākas valdības un drošības spēku vadības ēkas, kā arī aizdedzināja Ministru kabinetu jeb Balto namu.

Nakts laikā atbrīvoti arī vairāki ieslodzījumā esoši politiķi, bet prezidents ir devies ārpus galvaspilsētas.

Svētdien notikušajās vēlēšanās tikai četras partijas pārvarēja nepieciešamo 7% barjerum, lai iekļūt parlamentā. Tas lielā skaitā opozīcijas partiju atbalstītāju nostiprināja pārliecību, ka pie varas esošie ir sagrābuši varu un vēlēšanu rezultāti ir viltoti.

Pirmdien jau pa dienu tika rīkots liels skaits nelielu, miermīlīgu protestu, kuri jau ap pusdienas laiku neplānoti saplūda vienā milzu demonstrācijā Biškekas centrā. Tajā no tribīnēm vairāku opozīcijas partiju līderi aicināja rīkot jaunas vēlēšanas, jo notikušās tikai nostiprinājušas valdošās koalīcijas varu.

Sašutums par līdzšinējo koalīciju audzis jau labu laiku pirms vēlēšanām. Viena no vadošajām partijām – "Birimdik" ir cieši saistīta ar prezidentu Sooronbaju Džeenbekovu, bet cita – "Mekenim Kyrgyzstan" tiek uzskatīta par vērienīgā korupcijā apsūdzētā agrākā muitas vadītāja kabatas partiju. Tomēr masu neapmierinātību rosinājusi tieši abu šo spēku īstenotā balsu pirkšana lielos apmēros, par ko ziņojuši arī vēlēšanu novērotāji.

Bishkek cont. To disperse the crowd, the riot police used tear gas, water cannons, and flash-bang grenades. Right now, the central square is cleared, only riot police remain pic.twitter.com/BVUqaqCvAO — Bermet Talant (@ser_ou_parecer) October 5, 2020



Savukārt 7% barjera noteica to, ka aptuveni trešdaļa balsu tika atdotas par partijām, kuras netika ievēlētas parlamentā. Līdz ar to protestētāji, kuri pirmdien un naktī uz otrdienu pārņēma ielas, pārstāv plaša spektra politisko pārliecību.

when you successfully storm the presidential residence but it's almost teatime pic.twitter.com/0DwldvEQ3r — Seva (@SevaUT) October 5, 2020

#BREAKING: Protestors set fire to the Kyrgyzstan Parliament Building in the capital city of Bishkek. pic.twitter.com/y6bNjAJHtO — UA News (@UrgentAlertNews) October 6, 2020

Kyrgyzstan: Picture of a demonstrator wounded after police cleared Bishkek square pic.twitter.com/NMLH16NlIQ — Peter Leonard (@Peter__Leonard) October 5, 2020



Nakts un agrā rīta notikumi preses aģentūru fotogrāfu kadros: