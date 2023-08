Kodolieroču izmantošana pret Ukrainu būtu uzbrukums NATO, Maskavu brīdina republikāņu senators

ASV senators no Dienvidkarolīnas štata Lindsijs Greiems paziņojis, ka Krievijas kodolieroču uzbrukums pret Ukrainu tiktu uzskatīts par uzbrukumu NATO, neraugoties uz to, ka Volodimira Zelenska vadītā valsts nav daļa no alianses, raksta Savienoto Valstu medijs "The Hill".

Greiems izteica brīdinājumu pēc tam, kad bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs sacīja, ka Krievijai "būs jāizmanto" kodolieroči, ja Ukrainas spēki apdraudēs Krievijas teritoriju.

"Maniem krievu draugiem, kuri runā par kodolieroču izmantošanu Ukrainā: jums jāsaprot, ka tas būtu uzbrukums pašai NATO, ņemot vērā Ukrainas tuvumu NATO teritorijai," tviterī pauda senators.

To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.

Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save…