Kokaīna fabrika Kolumbija iepaliekot kaimiņiem narkotiku eksportā uz Eiropu

Brazīlija kļūst par galveno Beļģijas ostā Antverpenē konfiscētā kokaīna avotu, apsteidzot pasaules lielāko kokaīna ražotāju Kolumbiju, liecina ceturtdien publicēti muitas dati.

Antverpene ir Eiropas otrā noslogotākā kravas osta pēc Roterdamas un tiek uzskatīta par galveno punktu, caur kuru kokaīns no Dienvidamerikas nonāk Eiropā.

Šogad līdz 25. septembrim varasiestādes Antverpenes ostā konfiscējušas 40,7 tonnas kokaīna, no kuriem 26% nākuši no Brazīlijas, liecina Beļģijas muitas dati.

No Kolumbijas nākušā kokaīna apjoms sarucis no 50% pagājušajā gadā līdz 13% šogad. Dati liecina, ka arī Ekvadora kļūst ar vienu no galvenajiem kokaīna avotiem, un 20% konfiscētās narkotikas nākuši no šīs valsts. Tāpat lielāko piegādātāju vidū figurē arī Kostarika, no kurienes nākuši 16% konfiscētā kokaīna.