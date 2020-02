Kokmateriālu audzētavā Austrālijā gājuši bojā desmitiem koalu

Viktorijas štatā, Austrālijā, kokmateriālu audzētavā atrasti desmitiem koalu, kas gājuši bojā, raksta "The Guardian".

Šis ir postošs notikums, pirmdien sacīja Viktorijas štata vides ministre Lilija Dambrosio. "Jebkurš Viktorijas iedzīvotājs ir tiesīgs būt ne tikai sašutis un dziļi skumdināts, bet arī dusmīgs. Es esmu patiesi nikna," viņa sacīja. Ministre solīja, ka varas iestādes darīs visu iespējamo, lai vainīgos sauktu pie atbildības.

Izdzīvojušie dzīvnieki pārvietoti uz klīnikām, bet notikuma vietā strādā veterinārārsti, kas aprūpē un uzrauga cietušos. Ap 30 koalām eitanizēti. Kokaudzētavā audzēti eikalipti, pēc to novākšanas daļa dzīvnieku miruši badā, bet daļa sabraukta novākšanas procesa laikā. Aptuveni 80 koalas izdzīvojuši.

"Izmeklēšanu šobrīd vada Dabas aizsardzības pārvaldes galvenā izmeklēšanas grupa, lai noskaidrotu, kā šis incidents noticis un kurš par to ir atbildīgs. Dzīvniekiem, kuriem nebija nepieciešama tūlītēja pārvietošana, ir nodrošināta pieeja ēdienam un ūdenim," stāstīja Geivina.

Endijs Mediks, Viktorijas štata Dzīvnieku tiesību partijas parlamenta loceklis, audzētavu apmeklēja svētdien, un "Guardian Australia" stāstīja, ka teritorijā esošie koki bijuši nogāzti un sakrauti kaudzēs. "Es redzēju vismaz desmit ķermeņu tikai vienā no tām kaudzēm," viņš sacīja, "brīdī, kad koki tika izcelti no zemes, daži no koalām bija burtiski saspiesti līdz nāvei. Vienā gadījumā koalai roka bija iesprūdusi starp diviem zariem, tas nomira badā. Dzīvnieki ir tikuši nogalināti, ievainoti vai atstāti nomirt badā."

Vietējie iedzīvotāji pirmie ziņoja par notikušo Vides, zemes, ūdens un plānošanas departamentam, kas nozieguma vietā ieradās piektdien, vēsta "The Guardian". Izmeklētāji pieļauj, ka bojāgājušo dzīvnieku skaits pieaugs.

Incidents seko pēc tam, kad postošajos Austrālijas mežu ugunsgrēkos gāja bojā vairāki desmiti tūkstošu koalu. Pēc nesenajiem traģiskajiem notikumiem Austrālijas Vides un enerģijas departamentā notiek sarunas par koalu iekļaušanu apdraudēto sugu sarakstā.