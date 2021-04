Kongo DR atbrīvo ieroču tirgošanā vainoto Baltkrievijas uzņēmēju Zingmanu

Baltkrievijas uzņēmējs Aleksandrs Zingmans, kurš martā tika aizturēts Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR), trešdien tika atbrīvots un aizlidoja uz Zimbabvi.

Zingmans, kurš ir arī goda konsuls Zimbabvē, 18. martā tika aizturēts Kongo DR otrajā lielākajā pilsētā Lubumbaši.

54 gadus vecais Zingmans, kuram ir arī ASV pilsonība, pēc ierašanās Zimbabves galvaspilsētā Hararē paziņoja par savu atbrīvošanu un apgalvoja, ka ticis iegāzts.

"Tieši šodien mūs atbrīvoja no drošības izlūkdienestu apcietinājuma centra (..) Kinšasā," uzņēmējs pateica reportieriem kādā Harares viesnīcā. Līdz ar Zingmanu bija aizturēts cits Baltkrievijas pilsonis Oļegs Vodčics un Itālijas uzņēmējs Paolo Persiko.

Alexander Zingman, a Belarusian businessman close to Lukashenka and supplying industrial and agricultural machinery to Africa, was detained in Congo on Friday morning. He is also suspected of illegal arms supplies. pic.twitter.com/gCanTS3BDY