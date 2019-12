Konservatīvie svin uzvaru, ļaujot īstenot Džonsona 'Brexit' plānu

Lielbritānijas parlamenta vēlēšanās saskaņā ar nobalsojušo vēlētāju aptaujām valdošā Konservatīvā partija ieguvusi pārliecinošu vairākumu, lai parlaments apstiprinātu premjera Borisa Džonsona panākto "Brexit" vienošanos un Lielbritānija varētu beidzot atstāt Eiropas Savienību (ES). Rezultātā britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga.

Nobalsojušo vēlētāju aptauja ļauj prognozēt, ka konservatīvie ieguvuši 368 no 650 deputātu vietām britu parlamenta apakšnamā, bet Leiboristu partijai, kas ir lielākā opozīcijas partija, tiek prognozēta 191 deputātu vieta.

"Tas dod Džonsonam mandātu īstenot "Brexit"," sacīja "Scotiabank" galvenais valūtas stratēģis Šons Osborns. "Lielbritānijai tas nodrošina zināmu skaidrību ekonomikai."

Lielbritānijas parlamenta opozīcijā esošās Leiboristu partijas līderis Džeremijs Korbins paziņojis, ka pēc zaudējuma ceturtdien notikušajās britu parlamenta ārkārtas vēlēšanās viņš vairs nevienās vēlēšanas nebūs partijas līderis, lai gan plānus par tūlītēju atkāpšanos viņš noliedzis.

"Šī Leiboristu partijai acīmredzami ir vilšanas pilna nakts," Korbins sacīja sava vēlēšanu apgabala balsotājiem. Pats Korbins savā Ziemeļlondonas vēlēšanu apgabalā mandātu saglabājis. "Es vairs nevienā parlamenta vēlēšanu kampaņā nākotnē nevadīšu partiju," viņš teica, solot pārraudzīt "pārdomu procesu" leiboristu rindās. Daudzi leiboristu pārstāvji ir mudinājuši Korbinu atkāpties.

Korbins pauda, ka "rezultātu veicināja" pretrunīgais "Brexit" jautājums, bet vienlaikus viņš apsūdzēja medijus par uzbrukumiem viņa vadītajai partijai, kas arī esot veicinājis nelabvēlīgo rezultātu.

Akciju tirgos pasaulē bija kāpums un Volstrītas biržu indeksi sasniedza jaunus rekordus pēc ziņām, ka ASV un Ķīna beidzot noslēgušas daļēju tirdzniecības vienošanos un piekritušas atslābumam savstarpējā muitas tarifu cīņā.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Ņujorkas biržā akciju cenas pieauga pēc mediju ziņām, ka ASV prezidents Donalds Tramps atteiksies no svētdien plānotās jaunu muitas tarifu ieviešanas un samazinās jau esošos tarifus Ķīnas precēm.

"Esam ĻOTI tuvu LIELAM DARĪJUMAM ar Ķīnu. Viņi to grib, un mēs arī!" tvītoja Tramps, veicinot akciju cenu palielināšanos.

LBBW analītiķis Karls Heilings gan brīdināja, ka ir jāpievērš uzmanība detaļām, jo iepriekšējie paziņojumi par lūzumu tirdzniecības sarunās bijuši pāragri. "Mēs esam bijuši uz šī ceļa [jau] iepriekš," sacīja Heilings.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,8% līdz 28 132,05 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,9% līdz 3168,57 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,7% līdz 8717,32 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 1,0% līdz 7287,00 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,6% līdz 13 221,64 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 0,4% līdz 5884,26 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,7% līdz 59,18 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,8% līdz 64,20 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1130 līdz 1,1177 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3196 līdz 1,3470 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 108,56 līdz 109,30 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 84,35 līdz 82,87 pensiem par eiro.