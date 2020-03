Konstitucionālā tiesa akceptē grozījumus, kas ļauj Putinam palikt Kremlī

Krievijas Konstitucionālā tiesa atzinusi par valsts pamatlikumam atbilstošiem konstitūcijas grozījumus, kas cita starpā ļaus prezidentam Vladimiram Putinam kandidēt uz vēl diviem pilnvaru termiņiem valsts galvas amatā un palikt pie varas līdz 2036. gadam.

Konstitucionālā tiesa atzinusi par pamatlikumam atbilstošu gan likumprojekta par konstitūcijas grozījumiem saturu, gan pieņemšanas procedūru.

Tagad likumu paredzēts nodot apstiprināšanai tautas nobalsošanā.

Kremlis par tautas nobalsošanas datumu izraudzījies 22. aprīli, un Krievijas parlamenta augšpalātas - Federācijas padomes - priekšsēdētāja Valentīna Matvijenko sestdien paziņoja, ka balsojumam "jānotiek, par spīti dažādiem satraukumiem par koronavīrusu".

Pēdējo nedēļu laikā izskanējuši pieņēmumi, ka varasiestādes varētu organizēt balsošanu arī internetā, un opozīcija jau norādījusi, ka tas būtu drošākais veids, kā režīms varētu falsificēt balsošanas rezultātus.

67 gadus vecais Putins, kurš prezidenta un premjerministra amatos atradies pie varas Krievijā divas desmitgades, janvārī ierosināja plašas konstitucionālās reformas, bet tobrīd noliedza, ka to mērķis ir nodrošināt viņam iespēju palikt pie varas pēc 2024. gada.

Taču otrdien viena no parlamenta deputātēm Valentīna Tereškova, kas pārstāv valdošo partiju, ierosināja konstitūcijas grozījumu, kas paredz dzēst līdzšinējos Putina pilnvaru termiņus un sākt to uzskaiti no jauna.

Trešdien Krievijas parlamenta apakšpalāta - Valsts dome - trešajā un galīgajā lasījumā apstiprināja šo un citus konstitūcijas grozījumus. Tikai dažas stundas vēlāk likumprojektu atbalstīja arī Federācijas padome, bet sestdien to parakstīja Putins.