Kopš 21. februāra okupētajā Mariupolē notikuši vairāki sprādzieni, ziņo Lielbritānija

Kopš februāra prokrieviskās amatpersonas ir ziņojušas par vismaz 14 sprādzieniem Krievijas okupētajā Mariupoles pilsētā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka sprādzieni notikuši munīcijas glabātuvē lidostā, divās degvielas noliktavās un tērauda rūpnīcā, ko Krievija izmanto kā militāro bāzi. Mariupole atrodas vismaz 80 kilometru attālumā no frontes līnijas.

Krievija, visticamāk, būs nobažījusies, ka zonā, kuru tā, iespējams, iepriekš bija novērtējusi kā neaizskaramu no Ukrainas uzbrukumiem, notiek neizskaidrojami sprādzieni, pieļauj Lielbritānijas ministrija.

Lai gan Mariupole tika teju pilnībā iznīcināta kara pirmajos mēnešos, Krievijai šī pilsēta ir nozīmīga, jo tā ir lielākā pilsēta, kuru 2022. gadā ieņēma okupanti un kuru tie joprojām kontrolē. Tāpat Mariupole atrodas uz nozīmīga loģistikas ceļa, noslēgumā raksta britu izlūki.

