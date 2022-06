Kopš kara sākuma dzīvības Ukrainā zaudējuši 32 žurnālisti

Krievijas sāktā iebrukuma laikā Ukrainā dzīvības zaudējuši 32 žurnālisti, kas ziņoja par kara gaitu, vēsta "Kyiv Independent".

Pēdējais no upuriem ir franču TV žurnālists Frederiks Leklērs Imhofs, kurš gāja bojā 30. maijā pie Severodoneckas. Viņa dzīve aprāvās, pavadot civiliedzīvotājus evakuācijas braucienā Luhanskas apgabalā, kad sākās apšaude un šķemba skāra viņa kaklu.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis, paužot nožēlu par notikušo, apstiprināja, ka Leklerks-Imhofs ir kļuvis par 23 bojāgājušo žurnālistu kopš 24. februāra.

🛑32 journalists died since the beginning of russia’s full-scale war against #Ukraine.#StopRussia #StopRussianAggression #StopPutin #WarCrimes pic.twitter.com/D44KLvwRSD