Kopš kara sākuma Ukraina tikusi pie vismaz 440 krievu tankiem, ziņo britu izlūki

No Krievijas iegūtais militārais aprīkojums tagad veido lielu daļu no Ukrainas bruņoto spēku tehnikas apjoma, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma Kijiva, visticamāk, ir sagrābusi vismaz 440 Krievijas galvenos kaujas tankus un aptuveni 650 citas bruņumašīnas. Vairāk nekā puse no Ukrainas pašlaik izvietotās tanku flotes, iespējams, sastāv no Krievijas iegūtiem militārajiem transportlīdzekļiem.

Krievijas spēku nespēja iznīcināt neskarto ekipējumu pirms atkāpšanās vai padošanās izceļ viņu slikto apmācību un zemo kaujas disciplīnas līmeni, norāda Lielbritānijas ministrija.

Tā kā Krievijas formējumi ir pakļauti spiedienam vairākos sektoros un tās karaspēkam kļūstot arvien demoralizētākam, Krievija, visticamāk, turpinās zaudēt smago bruņojumu, noslēgumā raksta britu izlūki.

