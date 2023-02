Kopš septembra ievērojami pieaudzis okupantu upuru skaits, ziņo britu izlūki

Krievu armijas upuru skaits ir ievērojami pieaudzis kopš 2022. gada septembra, kad tika ieviesta "daļēja mobilizācija", teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona norāda, ka Krievijas Aizsardzības ministrijas un privāto militāro algotņu spēki kopš iebrukuma Ukrainā sākuma, visticamāk, zaudējuši no 175 000 līdz 200 000 karavīru. No tiem aptuveni 40 000 –60 000 varētu būt nogalināti.

Saskaņā ar mūsdienu standartiem šie skaitļi atspoguļo augstu nogalināto cilvēku attiecību pret ievainotajiem. Tas gandrīz noteikti ir saistīts ar ārkārtīgi parastu medicīnisko nodrošinājumu lielākajā daļā spēku, raksta Lielbritānijas ministrija.

Artilērijas uzbrukumu gandrīz noteikti ir radījuši lielāko daļu Krievijas upuru. Grupējuma "Vagner" rindās karo liels skaits ieslodzīto. Šīs vienības varētu būt zaudējušas līdz pat 50% vīru, noslēgumā ziņo britu izlūki.

