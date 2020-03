Koronavīrusa pandēmijas laikā strauji palielinās noziedzība, paziņo Eiropols

Koronavīrusa pandēmijas laikā strauji palielinās noziedzība, noziedzniekiem un organizētajām bandām ātri pielāgojot savas metodes, piektdien paziņoja Eiropas policijas organizācija Eiropols.

Izmeklētāji konstatējuši, ka pieaug kibernoziegumu, krāpšanas, zādzību un viltojumu gadījumu skaits, teikts piektdien publicētajā Eiropola ziņojumā. Ziņojumā teikts, ka kopš krīzes sākuma ievērojami palielinājusies tirdzniecība ar viltotām precēm, tostarp sejas maskām, dezinfekcijas līdzekļiem un medikamentiem.

Martā plašā policijas operācijā pret viltotiem medikamentiem tika konfiscēti 34 000 ķirurģisko masku, norādīja Eiropols. Eiropola direktore Katrīne de Bolle noziedzības pieaugumu nosauca par nepieņemamu. "Šādas noziedzīgas darbības veselības krīzes laikā ir īpaši bīstamas un var apdraudēt cilvēku dzīvības," paziņoja de Bolle.

Eiropols arī brīdināja par kibernoziedznieku aktivizēšanos, it īpaši sakarā ar to, ka tagad daudzi cilvēki strādā no mājām, kur viņu datu un savienojumu drošība var būt mazāka. Tāpat Eiropols sagaida krāpšanas gadījumu pieaugumu. "Krāpnieki ļoti ātri piemērojas un krīzes laikā izmanto upuru bailes un bažas," teikts Eiropola ziņojumā.

Šonedēļ Eiropols jau brīdināja, ka tirgu pārpludina miljoniem viltotu medikamentu, medicīnisko iekārtu un līdzekļu pret jauno koronavīrusu. Pēdējās nedēļās no plauktiem izņemti miljoniem preču, kas nepatiesi uzdots kā ārstēšanas vai aizsardzības līdzeklis pret koronovīrusu.