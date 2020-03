Koronavīruss: Irāna uz laiku atbrīvo 54 000 cietumnieku

Irāna uz laiku atbrīvojusi vairāk nekā 54 tūkstošus cietumnieku, lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatīšanos pārpildītajās ieslodzījuma vietās, vēsta raidsabiedrība BBC.

No cietuma atļauts aiziet ieslodzītajiem, kuriem pārbaudēs nav konstatēts koronavīruss un par kuriem ir saņemts galvojums, paskaidroja tiesu sistēmas pārstāvis Golamhoseins Esmails.

Atbrīvošana neattiecas uz tiem ieslodzītajiem, kuri izcieš vairāk nekā piecus gadu ilgus cietumsodus.

Pasaulē ir fiksēti vairāk nekā 90 tūkstoši inficēšanās gadījumi un 3110 cilvēki miruši no koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" – pārsvarā Ķīnā.

Savukārt Irānā ir visvairāk koronavīrusa inficēšanās gadījumu Tuvajos Austrumos un visvairāk no epidēmijas mirušo ārpus Ķīnas, kur vīruss sāka izplatīties pērnā gada decembrī. Mazāk nekā divu nedēļu laikā Irānā no slimības miruši vismaz 77 cilvēki.

Pirmdien Irānas mediji ziņoja, ka no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības 71 gada vecumā miris augtākā līdera padomnieks Mohamads Mirmohamadi. Pagājušajā ceturtdienā no slimības mira viens no vadošajiem valsts garīdzniekiem Hadi Košrošaki.

Ar "Covid-19" saslimis arī viceprezidents Masumehs Ebtekars un veselības ministra vietnieks Iradžs Harirči.

Inficēšanās ar koronavīrusu konstatēta arī 23 Irānas parlamenta deputātiem.