Koronavīruss: Tenerifē izolē ap 1000 viesnīcas viesu

Tenerifē, Spānijas Kanāriju salās, viesnīcā "H10 Costa Adeje Palace Hotel" tās iemītnieki nonākuši izolācijā, jo vienam no viesiem, ārstam no Lombardijas reģiona Itālijā, pirmajā testēšanas reizē konstatēts koronavīrusa paveids "Covid-19". Konkrēts izolēto skaits nav zināms, "Telegraph" ziņo par aptuveni 1000 atpūtnieku, kas tagad nevar no šīs viesnīcas izkļūt.

Vietējā policija pēc veselības iestāžu rekomendācijām noteikusi viesu monitoringu un uzraudzību, vēsta Spānijas medijs "El Pais". Bet BBC atsaucas uz kādu viesnīcas apmeklētāju, kurš stāsta, kā no rīta viesnīcas numuriņā atradis zem durvīm paslidinātu zīmīti, kurā norādīts, ka veselības iemeslu dēļ viesnīca tiek slēgta, bet viesiem jāpaliek savās istabās.

Viesnīcas viesiem esot liegta pārvietošanās pa tās telpām.

Inficētais itāļu ārsts ievietots vietējā slimnīcā karantīnā, kura viņam tiks veikts otrs pārbaužu tests.



Itālijā līdz šim fiksēts lielākais saslimušo skaits - 231, bet pieci cilvēki miruši. "Delfi" reportāžā jau ziņoja, ka Milānā vērojama panika. Ar līdzīgiem novērojumiem dalījās arī latviešu ārsts Milānā, kurš sacīja, ka politiķi rāda, ka dara visu iespējamo, bet šobrīd nav īsti pamatoti teikt, ka tas viss ir arī nepieciešams.

Vairāki viesnīcas viesi dalījušies ar attēliem no izolētās viesnīcas:

Jau ziņots, ka, ņemot vērā inficēšanās ar koronavīrusu gadījumu skaita pieaugumu Itālijā, Latvijā Nacionālā apvienība pirmdien valdošās koalīcijas sadarbības sanāksmē rosinājusi lemt par tiešās aviosatiksmes ar Itālijas pilsētām pārtraukšanu. Koalīcijas atbalstu pagaidām tas nav guvis, bet otrdien situācija ar koronavīrusu tiks vērtēta valdības sēdē, kā arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc valdības sēdes sasaucis Krīzes vadības padomi, lai izvērtētu situāciju kopā ar atbildīgo institūciju pārstāvjiem.

Bet Valsts operatīvā medicīniskā komisija (VOMK) pirmdien lēma paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības "Covid – 19" ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi. No pirmdienas par tādām tiek noteiktas Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālijas Lombardijas un Veneto apgabali, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM).

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību "Covid – 19", bet situācija pasaulē un arī Eiropā ir mainīga, tādēļ atbildīgie dienesti aicina aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājaslapā.