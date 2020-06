Volodimira Zelenska inaugurācija 2019. gada 20. maijā bija tikpat neierasta, cik viņš pats kā prezidenta kandidāts. Politikas jaunpienācējs savu vārdu un politisko izdevību kaldināja, būdams komiķis, aktieris un televīzijas seja. Savai debijai pašā svarīgākajā amatā viņš izvēlējās piešķirt nedaudz drāmas un pat nelielu politisko farsu.

Zelenskis uz parlamenta ēku dot svinīgo zvērestu devās, pa ceļam sveicot, dodot pieci un pat kopīgi uzņemot pašiņus ar saviem atbalstītājiem. Viņam bija plats smaids uz sejas, ķermeņa valoda izstaroja pacilātību. Kādā brīdī viņš pat palēcās, lai noskūpstītu kailo galvu kādam senam paziņam no viņa komiķu trupas.

"Manis ievēlēšana apstiprina, ka mūsu pilsoņi ir noguruši no pieredzējušajiem uzpūstā mehānisma politiķiem, kuri vairāk nekā 28 [neatkarības] gados radījuši iespēju zemi – iespēju kukuļot, zagt un noplucināt resursus," Zelenskis teica savā inaugurācijas runā.

"Mēs uzcelsim citu iespēju valsti – tādu, kurā visi ir vienlīdzīgi likuma priekšā un kur visi likumi ir godīgi un pārskatāmi, vienādi visiem," viņš teica. Un tad, par lielu pārsteigumu viņa vērotājiem Augstākās radas ēkā un par apbrīnu pūļiem ārpus tās, kā arī viņu vērojošajiem televīzijā, Zelenskis atlaida parlamentu un izsludināja jaunas vēlēšanas.

Zelenska prezidentūras vēlēšanu kampaņa bija viņa komiķu trupas izrāžu virkne. Lai iezīmētu viņa vīziju, politiskā programma tika nolasīta gluži kā scenārijs televīzijas raidījumam.

"Es jums pastāstīšu par manu sapņu Ukrainu. Tā ir Ukraina, kurā vienīgie šāvieni ir salūts kāzās un dzimšanas dienas ballītēs. Tā ir Ukraina, kurā nepieciešama tikai stunda uzņēmējdarbības uzsākšanai, tikai 15 minūtes pases iegūšanai un sekunde, lai atdotu balsi vēlēšanās internetā. (..) Kurā ārsti un skolotāji saņem īstas algas un korumpētās amatpersonas – īstus cietumsodus. Kurā Karpatu meži, ne parlamenta locekļi ir neaizskarami," vēstīja programma.

Viņš nevarēja vēlēties labāku rezultātu par to, kādu atnesa 21. jūlijā notikušās likumdevēju vēlēšanas. Zelenska jaunā un juceklīgi izkaltā partija "Tautas kalpi", kura vārdu ieguva no televīzijas seriāla, kurā viņš atveidoja reformas nesošu prezidentu, nodrošināja sev 254 vietas no 423 vietām Augstākajā radā, pirmo reizi Ukrainas vēsturē vienai partijai iegūstot vairākumu parlamentā. Savā pirmajā sesijā par premjeru parlaments apstiprināja 35 gadus veco tehnokrātu Oleksiju Hončaruku.

Tobrīd Zelenskis baudīja 70% atbalsta reitingu un Ukrainai bija jaunākais prezidents tās vēsturē (41 gadu vecs), jaunākais parlaments (vidējais vecums – 41), jaunākais premjers (35) un jaunākais Ministru kabinets Eiropā (vidējais vecums – 39). Jaunais kabineta sastāvs arī tika steidzīgi pasludināts par pašu liberālāko Ukrainas vēsturē, un valdība solīja 40% IKP pieaugumu nākamo piecu gadu laikā.

Finanšu ministre Oksana Markarova tolaik teica, ka viņa jūtot, ka Ukraina ir "vai nu episka izrāviena, vai episkas izgāšanās priekšā".

Zelenskis kopumā saņēma aplausus par savām pirmajām 100 dienām amatā. Taču tagad, pēc vairāk nekā gada prezidenta amatā, daudziem kļūst sāpīgi skaidrs, ka izrāviena scenārijs nepiepildās.