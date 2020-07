Kosovas un Serbijas līderi pēc 20 mēnešu pauzes atkal runā klātienē

Ar Eiropas Savienības (ES) starpniecību organizētās sarunās pēc 20 mēnešu pārtraukuma tikušies Kosovas un Serbijas līderi, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

Kosovas premjers Avdulla Hoti (attēlā pa kreisi) un Serbijas prezidents Aleksandars Vučičs (attēlā pa labi) tikās Briselē. Atzīstot, ka sarunas nav bijušas vieglas, abi politiķi piekrituši atkal tikties septembrī.

Hoti pēc sarunām norādīja, ka ir panākts progress, bet piebilda, ka šī bijusi sarežģīta tikšanās. "Šajā sanāksmē prezentēju mūsu [Kosovas] nostāju un nekad neatkāpšos no šīs pozīcijas," teica Hoti.

Arī Vučičs savos izteikumos pēc sanāksmes ieskicēja to, ka abām valstīm joprojām ir daudzi atšķirīgi uzskati, sakot, ka viņš vēlas atrisināt nesaskaņas ar Kosovu, taču piebilstot: "Bet ir acīmredzams, ka atšķirības šobrīd ir pārāk lielas attiecībā uz visiem svarīgajiem un stratēģiskajiem jautājumiem." "Viņi vēlētos atrisināt [visu] dienas laikā, mēģinot piespiest Serbiju piekrist visam, ko viņi vēlas," klāstīja Serbijas prezidents.

