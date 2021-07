Krāpnieki no Baltijas labi nopelna ar viltotiem vakcinācijas sertifikātiem Krievijā

Līdz ar obligātas Covid-19 vakcinēšanās ieviešanu noteiktām iedzīvotāju grupām Krievijas lielākajās pilsētās un virknē reģionu, zeļ arī viltotu vakcinācijas sertifikātu, Covid-19 testu un QR kodu melnais tirgus. Turklāt krāpnieciskā shēma tiek organizēta arī no Baltijas valstīm, secināts "MBX Media" pētījumā.

Krievijā ik dienas tiek ierosinātas krimināllietas par krāpnieciskām darbībām, kuru rezultātā nevakcinēti cilvēki ieguvuši sertifikātus, QR kodus vai izziņu par medicīniskiem iemesliem, kas liedz vakcinēties. Pandēmijas laikā tas kļuvusi par visizplatītāko krāpniecības veidu. Savukārt shēmu organizatori nopelna miljoniem rubļu, skaidro portāls.

Viltotus sertifikātus tirgo dziļajā tīmeklī, kā arī speciālos "Telegram" kanālos un sociālajos tīklos. Izplatīta metode ir vienoties par sertifikāta viltošanu ar pazīstamiem mediķiem.

Kā medijam atklāja kāds IT speciālists Sergejs, kurš ir antivakseris un tic, ka vakcīna izmainīs DNS, viņš pēc sertifikāta devās pie ārsta, kurš jau bija palīdzējis daudzie paziņām, kuriem darbā pieprasīti vakcinēšanās sertifikāti.

Šajā shēmā māsiņa vakcīnas saturu nemanot izlaiž no šļirces, kad to atgaiso. Vai arī imitē vakcinēšanu, bet potes saturs vienkārši tiek notecināts gar roku. Iepriekš medijos ziņots arī, ka vakcīnas saturs vienkārši tiek izliets izlietnē.

Savukārt ārsts aizpilda visus vakcinācijas dokumentus un ievada datus sistēmā. Sergejs stāsta, ka par šo pakalpojumu maksājis 7000 rubļus (80 eiro), bet esot arī starpnieki, kas saņem pa 3000 rubļiem (34 eiro) par "vakcinējamo" piesaistīšanu.

Vakcinācijas sertifikātus, QR kodus un ierakstu valsts reģistrā tirgo arī tīmeklī bez nepieciešamības fiziski doties uz vakcinācijas kabinetu. Nekādas garantijas pārdevēji gan nedod un prasa priekšapmaksu, skaidro "MBX Media".

Tehnoloģiju kompānija "Group-IB", pētot šo tirgu, secinājusi, ka internetā sertifikāts ar ierakstu valsts reģistrā maksā no 3000 (34 eiro) līdz 30 tūkstošiem rubļu (345 eiro), bet bez ieraksta reģistrā – no 1000 (11 eiro) līdz 4900 rubļiem (56 eiro).

Negatīvs Covid-19 tests izmaksā no 500 (5 eiro) līdz 4000 rubļiem (46 eiro), Maskavas QR kods no 1000 līdz 3000 rubļiem. Savukārt medicīniska izziņa par nespēju vakcinēties – 800 (9 eiro) līdz 3000 rubļu. "Telegram" kanālos sertifikātu cenas svārstās no 5000 (57 eiro) līdz 20 000 rubļu (230 eiro), teikts publikācijā.

Viltoto sertifikātu pārdevēji klientiem prasa personas datus, telefona numuru, adresi un nenotikušās vakcinācijas datumu. "Group-IB" brīdina, ka krāpnieki iegūtos datus var izmantot arī citām nelegālām darbībām.

Pašam populārākajam viltoto vakcinācijas sertifikātu tirdzniecības "Telegram" kanālam ir 200 tūkstoši sekotāju. Tā autori sola pakalpojumus visā Krievijā un datus reģistrēt visās nepieciešamajās datubāzēs.

Žurnālistiem izdevās sazināties ar šī kanāla vadītāju, kurš sevi sauc par Robertu. No Krievijas policijas viņam it nemaz nav bail, jo pats dzīvojot vienā no trīs Baltijas valstu galvaspilsētām, kas netiek atklāta.

Viņš skaidro, ka šim rūpalam pievērsies pirms pusgada, kad audzis viltoto sertifikātu pieprasījums. Pirms tam viņš nodarbojies ar viltotu narkologa izziņu izgatavošanu un narkotiku tirdzniecību internetā.

Roberts krāpnieciskajā projektā komunicē ar klientiem, kas vēlas iegādāties sertifikātu, bet cits viņa sabiedrotais meklē medicīnas darbiniekus, kas gatavi viltot dokumentus. Shēmā darbojas arī citi cilvēki, kuru lomu viņš neatklāj.

Kā stāsta Roberts, dienā tiek apkalpoti aptuveni 100 klienti. Dienā tiek ieņemti pat trīs miljoni rubļu (34 524 eiro), viņš atklāj. Labākie shēmas darbinieki mēnesī saņemot vairāk nekā 500 tūkstošus rubļu (5756 eiro).

Savukārt medicīnas darbinieki Krievijā, kas sadarbojas ar šo "Telegram" kanālu, saņem 1200 rubļus (13 eiro) par vienu sertifikātu Maskavā un 600 – 800 rubļus (6,9 – 9 eiro) reģionos. Lai gan atalgojums nav liels, uz mediķiem gulstas darba lielākā daļa, piemēram, datu ielāde valsts vakcinācijas reģistrā.

Roberts apgalvo, ka shēmas darbības laikā Krievijas policija aizturējusi tikai divus viņu ārstus, taču nav spējusi pierādīt viņu vainu.

Biežāk aiztur kurjerus, kas piegādā klientiem viltotos sertifikātus. Roberts stāsta, ka viņi sadarbojas ar oficiālām kurjeru firmām un darbinieki nemaz nezina, kas atrodas sūtījumā. Taču shēmā ir arī savi kurjeri, kuri saņem 800 rubļus (9 eiro) par vienu piegādi.

Krievijas Iekšlietu ministrijas dati par Maskavu liecina, ka pa visu 2021. gadu policija izņēmusi vairāk nekā 700 viltotus vakcinācijas sertifikātus un ierosinātas vairāk nekā 60 krimināllietas par dokumentu viltošanu un krāpniecību.