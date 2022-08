Krāpnieku grupējums Indijā no viesnīcas astoņus mēnešus vada viltus policijas iecirkni

Indiešu krāpnieku grupējums astoņus mēnešus no viesnīcas vadījis viltus policijas iecirkni, iekasējot naudu no vietējiem iedzīvotājiem. Atklājot grupējuma darbības, arestēti seši iesaistītie, bet krāpnieku vadītājs nav notverts, informē medijs "The Guardian".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viltvārži, kas izliekas par policistiem vai karavīriem, nav rets gadījums Indijā, tomēr šāda veida krāpniecības shēma paceļ blēžu latiņu.

Banda iecirkni iekārtoja 500 metru attālumā no vietējā policijas priekšnieka mājas. Krāpniekiem mugurā bija formas tērpi ar dienesta žetoniem un pistolēm. Ziņots, ka banda izspiedsi naudu no vairākiem simtiem cilvēku, vēsta "The Guardian".

No vietējiem iedzīvotājiem, kas ieradušies viltus iecirknī, lai iesniegtu sūdzības par pārkāpumiem, tika iekasēta nauda. Viltus policisti solīja nodrošināt sociālos mājokļus vai darbavietas policijā, par to prasot samaksu.

Krāpnieki maksāja cilvēkiem no nabadzīga rajona dienas algu apmēram 500 rūpiju, kas ir aptuveni seši eiro, lai viņi izliktos par citiem policijas darbiniekiem, kas strādā iecirknī.

Krāpšanas shēma izjuka, kad "īsts" policists pamanīja divus bandas locekļu ieročus, kuri bija gatavoti vietējās darbnīcās un atšķīrās no tiem, kas tiek piešķirti policistiem.

Vismaz seši grupējuma locekļi, tai skaitā divas sievietes, tika arestēti, bet viņu vadītājs joprojām ir brīvībā, ziņo "The Guardian".