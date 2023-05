Krasnodaras centrs pakļauts lidrobotu uzbrukumam

Krasnodaras centrā Krievijas dienvidos naktī uz piektdienu noticis sprādziens, un krievu mediji ziņo, ka to esot izraisījis bezpilota lidaparāts.

Vietējās varasiestādes ziņo, ka sprādzienā neviens nav cietis, taču nodarīti postījumi kādam dzīvojamajam namam un kantoru ēkai.

Piecstāvu dzīvojamajam namam daļēji izsisti logi, bet kantora ēkai bojāts jumts.

Tikmēr tīmekļa izdevums "Baza" vēsta, ka pilsēta pakļauta lidrobotu uzbrukumam.

Aculiecinieki arī stāsta, ka dzirdējuši divus sprādzienus, kas notikuši ar desmit minūšu intervālu.

Savukārt lietotnes "Telegram" kanāls "Shot" publicējis domājamā lidrobota atlūzu fotoattēlus.

⚡️What looks to be a drone strike on Krasnodar, Russia this morning. pic.twitter.com/rI56zfDMe7