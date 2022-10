Kremļa mēģinājumi pasniegt karu Ukrainā kā veiksmīgu ir izgāzušies, ziņo ISW

Kremļa deklarācija par daļēju mobilizāciju Krievijas sabiedrībai atklāja sekas, kuras radījušas okupantu sakāves pie Harkivas un Limanas, sagraujot Kremļa centienus attēlot karu kā ierobežotu un kopumā veiksmīgu, jaunākajā ziņojumā raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Krievijas sakāve ap Limanu ir radījusi vēl vairāk neskaidrību un negatīvas ziņas Maskavas informācijas telpā – pat vairāk nekā okupantu aiziešanas no Kijivas, Čūsku salas vai pat Harkivas. Okupantu sakāves pie Limanas ietekme, visticamāk, ir lielāka, jo krievi tagad baidās tikt mobilizēti, lai atrisinātu problēmas kaujas laukā, norāda analītiķi.

Neatkarīgā Krievijas organizācija Levadas centrs, kas veic dažādas aptaujas, atklāja, ka vairāk nekā puse aptaujāto izteikušies, ka baidās, ka karš Ukrainā var izraisīt vispārēju mobilizāciju, savukārt lielākā daļa aptaujāto 2022. gada februārī šādas bažas nebija pauduši.

Eksperti raksta, ka krievi arī, visticamāk, redz, ka Kremlis pašreizējo daļējo mobilizāciju, kura paredzēja ierobežotu kvalificētu rezervistu iesaukšanu, veic nelikumīgi un maldinoši, kas rada risku tikt mobilizētiem, lai nostiprinātu brūkošās frontes līnijas.