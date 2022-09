Kremlis atzīst, ka mobilizācijā pieļautas kļūdas

Kremlis pirmdien atzinis, ka rezervistu mobilizācijā pieļautas kļūdas, un paziņojis, ka nav pieņemts lēmums slēgt Krievijas robežas. Tikmēr Rjazaņā vīrietis aizdedzina sevi, protestējot pret mobilizāciju.

"Patiešām, ir gadījumi, kad (mobilizācijas) dekrēts tika pārkāpts. Dažos reģionos gubernatori aktīvi strādā, lai situāciju labotu," žurnālistiem sacīja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs.

Viņš apgalvoja, ka samazinās to gadījumu skaits, kad cilvēki nepakļaujas mobilizācijai.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins pagājušajā nedēļā izsludināja valstī daļējo mobilizāciju, iesaucot rezervistus, lai sūtītu tos karot uz Ukrainu.

Putina lēmums izsaucis valstī protestus un pamudinājis jaunus vīriešus bēgt no Krievijas.

Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Peskovs apgalvoja, ka pretrunā baumām nav pieņemts lēmums slēgt Krievijas ārējās robežas un izsludināt karastāvokli vairākos pierobežas reģionos.

"Es neko par to nezinu. Pagaidām nekāds lēmums nav pieņemts," sacīja Peskovs.



Rjazaņā centrālajā autoostā svētdien aizdedzinājies vīrietis, kurš, pēc aculiecinieka stāstītā, šādi protestējis pret iesaukšanu Krievijas armijā, lai dotos karot uz Ukrainu, vēsta vietējie mediji.

Russian man sets himself on fire to protest mobilization

This happened at the bus station of Ryazan, local media reports. Eyewitness says man shouted that he did not want to take part in the special operation in Ukrainehttps://t.co/OGiDnDtPsG

📽️ https://t.co/QLzHMHoFc8 pic.twitter.com/7feyAsO9DR