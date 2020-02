Kremlis bažās par koronavīrusu Putina sanāksmēs pārbauda dalībnieku temperatūru

Kremlis ceturtdien pavēstīja, ka, ņemot vērā bažas par Ķīnas koronavīrusa izplatīšanos, sācis pārbaudīt ķermeņa temperatūru amatpersonām un žurnālistiem, kas apmeklē pasākumus ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina piedalīšanos.

"Tas ir piesardzības pasākums," ziņu aģentūrai "RIA Novosti" pavēstīja Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pēc žurnālistu pārbaudes Kremlī.

Pasākumos, kuros piedalīsies Putins, tiks pārbaudīti visi apmeklētāji.

"Patlaban Kremlī tiek veikta jauna pārbaužu procedūra - ar termālo kameru tiek pārbaudīta jūsu temperatūra," sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja telekanāla "Ren TV" žurnālists Antons Želnovs.

Pirms konsultatīvās Valsts padomes sēdes sākuma ceturtdien temperatūra pārbaudīta visiem Kremļa žurnālistu korpusa mediju pārstāvjiem, vēsta "RIA Novosti". Neviens pārbaudītais gan nav noraidīts.

Amatpersonas apstiprinājušas, ka šie pasākumi tiek īstenoti bažās par koronavīrusa izplatību Krievijā.

Krievijai ir 4000 kilometru gara robeža ar Ķīnu, un līdz šim Krievijā apstiprināti divi gadījumi, kad ir notikusi inficēšanās ar koronavīrusu.

Abi inficētie ir Ķīnas pilsoņi, un viņi tiek ārstēti slimnīcās Sibīrijā.

Krievija slēgusi robežu ar Ķīnu un īsteno virkni citu pasākumu, lai mazināti vīrusa izplatības riskus.

Kremļa pēdējie piesardzības pasākumi nav pārsteigums, ņemot vērā, ka Krievijas autoritārais līderis pievērš ārkārtīgu uzmanību riskiem, kas var apdraudēt viņa veselību.

Pērn Japānā G20 samita oficiālajās vakariņās Putins ieradās pats ar savu krūzi, raisot dzēlības, ka viņš cieš no paranojas.

Kā tas bija redzams reportāžās no vakariņu norises vietas, Krievijas līderis, kurš pie varas valstī ir teju 20 gadus, dzēra no savas termokrūzes, kamēr pārējie līderi savus dzērienus baudīja no parastajām vīna glāzēm.