Kremlis paplašina 'ārvalstu aģentu' likumu, ziņo britu izlūki

Krievijas prezidenta Vladimira Putina 2022.gada jūlijā apstiprinātie grozījumi 2012.gada "Ārvalstu aģentu likumā", kas tiek plaši izmantots, lai apspiestu režīma pretiniekus, spēkā stāsies 1.decembrī, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

2012. gada likumā "ārvalstu aģenti" definēti kā privātpersonas vai organizācijas, kas saņēmušas finansiālu atbalstu no ārvalstīm. Ar grozījumiem definīciju paplašinās, attiecinot to arī uz tiem, kurus var apsūdzēt par nedefinētu ārvalstu dalībnieku "ietekmi vai spiedienu".

Tieslietu ministrijai būs arī pilnvaras publicēt "ārvalstu aģentu" personas datus un adreses, šīs personas, pakļaujot vajāšanas riskam.

Jaunie likumi vēl vairāk paplašinās Krievijas valstij pieejamās represīvās pilnvaras. Šie grozījumi tikai turpina tendenci, kuru Putins uzsāka, atgriežoties pie prezidentūras 2012. gadā, tomēr kopš iebrukuma Ukrainā, tā ir strauji attīstījusies.

Kremlis, iespējams, rīkojas priekšlaicīgi, lai novērstu lielāku iekšpolitisko nestabilitāti un nesaskaņas, jo konflikts joprojām nav atrisināts un arvien vairāk sāk ietekmēt Krievijas pilsoņu ikdienas dzīvi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/fgQp2pB2Il

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tgBYUJUISr