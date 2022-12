Kremlis, piedāvājot varas pozīcijas, sev pietuvina Krievijas militāro jautājumu apskatniekus

Maskava pastiprinājusi centienus sev pietuvināt ievērojamus Krievijas militāros apskatniekus, piedāvājot tiem varas pozīcijas, kas savukārt ļauj pastiprināt dažus Kremļa oficiālās retorikas elementus, raksta domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Kāds Krievijas militārais apskatnieks, kuru Putins iecēla Krievijas Cilvēktiesību padomē, pastiprināja oficiālu paziņojumu no padomes, apgalvojot, ka tā nav saņēmusi nekādu informāciju par ieslodzīto piespiedu mobilizāciju dalībai karā.

Piedāvājot šos amatus valdībā, Kremlis ar saviem stāstījumiem iepazīstina militāro apskatnieku informācijas telpu, skaidro ISW.

Kremlis savā informācijas telpā ir daļēji integrējis vismaz septiņus ievērojamākos apskatniekus, kuri nav saistīti ar citiem grupējumiem, piemēram, “Vāgnera grupu”, čečenu līderi Ramzanu Kadirovu vai Krievijas veterānu kopienām.

Kāds militārais apskatnieks gan atzīmēja, ka joprojām saskaras ar Kremļa cenzūru, kas var izraisīt spriedzi kopējā apskatnieku informācijas telpā un radīt Kremlim nevēlamu ietekmi.