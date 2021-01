Krieviete pretendē uz jaunu rekordu zemledus niršanā

Krieviete Jekaterina Ņekrasova Baikāla ezerā nopeldējusi 85 metrus zem ledus bez palīglīdzekļiem un tērpusies tikai peldkostīmā.

Nopeldētā distance, ja tā tiks oficiāli apstiprināta, 40 vecajai maskavietei varētu garantēt pasaules rekordu zemledus distancē, raksta "The Siberian Times". Sieviete garo distanci izvēlējusies veikt pasaulē dziļākajā un vecākajā ezerā, atzīmē medijs.

Ziņots, ka ūdens temperatūra peldes laikā bijusi nulle grādu (+0.02 pēc Celsija), bet gaiss bijis -22 grādi pēc Celsija. Kopumā Ņekrasovai distances pievarēšana prasīja pusotru minūti. Drošības dēļ ūdenī atradās arī citi profesionāli nirēji, bet visā distances garumā bija izcirsti vairāki āliņģi gadījumam, ja sievietei pēkšņi rastos neparedzētas grūtības pieveikt paredzēto distanci.

