Krievija aktīvi gatavojas referendumam par okupēto teritoriju pievienošanu, ziņo briti

Maskava, domājams, aktīvi gatavojas referendumam par tā sauktās "Doneckas tautas republikas" (DNR) pievienošanu Krievijai, tomēr nav skaidrs, vai jau ir pieņemts gala lēmums par balsojuma sākšanu, savā ikdienas ziņojumā par situāciju Ukrainā, pirmdien vēsta Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

"2022. gada 11. augustā Krievijas mediji vēstīja, ka tā sauktās "Doneckas tautas republikas" galva Deniss Pušiļins paziņoja, ka "referenduma" par DNR iekļaušanu Krievijas sastāva datums tiks izziņots pēc pilnīgas DNR "atbrīvošanas". Iepriekš, 2022. gada jūnijā, izmeklējošie žurnālisti publicēja pierādījumus par to, ka DTR plāno stratēģiju šāda referenduma sarīkošanai un vismaz 70% balsu par labu apvienošanai ar Krieviju nodrošināšanai," teikts britu ministrijas paziņojumā.

"Kremlis, domājams, līdzšinējo militāro nespēju okupēt visu Doneckas apgabalu vērtēs kā neveiksmi savu maksimālo mērķu sasniegšanai Ukrainā," nobeigumā secina briti.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 August 2022