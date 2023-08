Krievijā aktīvi mēģina dedzināt kara komisariātus - aktīvi darbojas sievietes

Diennakts laikā Krievijā notikuši vismaz 14 mēģinājumi aizdedzināt kara komisariātus, otrdien vēsta krievvalodīgie mediji un "Telegram" kanāli. Vairums aizturēto ir sievietes.

"Radio Brīvība" vēsta, ka šādi incidenti notikuši Sanktpēterburgā un Piemaskavā - Možaiskā un Podoļskā, kur bijuši pat divi dedzināšanas mēģinājumi, kā arī Kazaņā, Omskā, Kalugā, Čeļabinskas, Voroņežas, Saratovas apgabalos un Aizbaikāla novadā.

In Ulan-Ude, Buryatia, eastern #Russia, a man and a woman threw Molotov cocktails at the building of a military enlistment office, in an apparent #arson attack.

There have been 14 arson attacks on such offices across Russia in the past 2 days.

